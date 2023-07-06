На Канарських островах у мертвому киті знайшли скарб вартістю близько 500 тис. євро

Амбра застрягла в кишечнику кита і призвела до сепсису, який у результаті і вбив його.

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Шматок амбри вагою 9,5 кг було виявлено в туші мертвого кашалота, викинутого на берег канарського острова Ла-Пальма. Знахідка оцінюється в суму близько 500 тисяч євро, повідомляє The Guardian.

Ла-Пальма — острів в Іспанії та вулканічна гаряча точка. 2021 року руйнівне виверження місцевого вулкана Кумбре-В'єха завдало острову загальних збитків у розмірі близько 843 мільйонів євро. Зараз співробітники Університету Лас-Пальмас шукають людину, яка могла б купити амбру, а виручені кошти хочуть передати на допомогу постраждалим від виверження вулкана.

За інформацією журналістів, амбру виявили випадково. Глава Інституту здоров'я тварин і продовольчої безпеки Університету Лас-Пальмас Антоніо Фернандес Родрігес припустив, що причиною загибелі кашалота могли стати проблеми з травленням, а тому вирішив перевірити його кишечник. Під час огляду вчений відчув, що щось тверде прилипло до товстої кишки, і сказав, що, вийнявши його, він побачив камінь діаметром близько 50-60 сантиметрів і вагою 9,5 кілограма.

Кашалот загинув через проблеми з травленням Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

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Родрігес пояснив, що амбра викликала сепсис усередині кита, що призвело до його смерті.

Амбра — це рідкісна воскоподібна речовина, яку часто називають плаваючим золотом, що утворюється з неперетравлених кальмарів і молюсків, з'їдених китом. Про неї мріють парфумери з усього світу, адже вона підсилює запах аромату і робить його більш стійким. Цим і зумовлена її висока ціна.

Раніше Фокус докладніше писав про те, що таке амбра, а також про історію її видобутку.