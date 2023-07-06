Джонні Деппа сфотографували з тростиною та загіпсованою ногою

Виявилося, що актор серйозно травмувався під час свого концертного туру.

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Джонні Деппа сфотографували з тростиною в британському Манчестері. Актор, як виявилося, отримав серйозну травму під час концерту. Про це пише Daily Mail.

60-річний Депп явно відчував біль, повільно пересуваючись від готелю до свого автобуса.

Наразі Джонні перебуває в турі зі своєю групою Hollywood Vampires. Зараз вони виступають у Великій Британії і на них чекають концерти в Скарборо, Суонсі, Манчестері та Лондоні.

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Концерти скасовувати не будуть навіть через травму Джонні. І виглядав він цілком бадьоро: навіть помахав рукою своїм фанатам. Щоправда, його гітару за ним ніс його помічник.

Джонні Депп

Зірка "Піратів Карибського моря" мав чудовий вигляд у потертій шкіряній куртці, картатій сорочці і смугастому береті.

Джонні Депп зламав щиколотку під час просування свого фільму "Жанна Дюбаррі" на Каннському кінофестивалі в червні.

І травма посилилася, коли Джонні виступив на спеціальному шоу, щоб постити пам'ять свого друга-гітариста Джеффа Бека.

Джонні Депп зі зламаною ногою на концерті

Інсайдер повідомив виданню, що у Джонні Деппа "зламана щиколотка, і його медична команда проінструктувала його не літати в найближчому майбутньому".

Це означає, що Джонні не зміг виступити на трьох концертах свого гурту, які були заплановані на червень у Нью-Гемпширі, Массачусетсі та Нью-Йорку.

Нагадаємо, гурт Hollywood Vampires у 2012 році заснували Еліс Купер, Джонні Депп і Джо Перрі. Вони хотіли відродити дух і атмосферу "The Hollywood Vampires" — знаменитого клубу, що існував у 1970-х роках, який відвідували Кіт Мун, Джон Леннон, Рінго Старр та інші легенди рок-музики.

Тож засновники відзначили створення гурту, виконавши кавер-версії на честь рок-зірок, які померли в 1970-х роках.

У різний час до гурту приєднувалися різні музиканти. І Джефф Бек зокрема.

Джонні та Джефф створили збірку з 13 треків, до якої увійшли дві нові пісні Деппа і кавери на Beach Boys і Джона Леннона.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Hollywood Authentic Джонні Депп розповів про складний період під час розлучення з Ембер Герд.