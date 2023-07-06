Герцогиня Единбурзька в стильній квітковій сукні з'явилася на параді в Лондоні

Дружина принца Едварда вибрала вишукане вбрання від одного зі своїх улюблених дизайнерів.

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Герцогиня Единбурзька продемонструвала невимушеній елегантний образ на музичному параді Household Division Beating Retreat у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

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58-річна Софі обрала вишукану сукню міді від одного зі своїх улюблених дизайнерів Emilia Wickstead. Сукня-сорочка вартістю 75 тисяч гривень прикрашена красивим синьо-білим квітковим принтом. Поряд із довгими рукавами сукня має плісировану спідницю та тонкий витончений пояс.

Герцогиня вирішила розстебнути один ґудзик у самому кінці сукні та поєднала її з туфлями на високих підборах від Prada бежевого кольору. Мати двох дітей доповнила свій ансамбль синім клатчем з ефектом крокодилової шкіри від одного з її улюблених дизайнерів сумок Sophie Habsburg. Софі зібрала своє світле волосся у хвіст, демонструючи сині сережки у формі квітки.

Софі, герцогиня Единбурзька Фото: Getty Images

Щорічна церемонія на параді кінної гвардії є важливою частиною церемоніального календаря армії. Церемонія сходить до Англії 16 століття і традиційно використовувалася для відкликання військ з передової. Це відбувається на заході сонця, і солдати виконують навчання, запалюють феєрверки та гармати в такт військовій музиці. Концерт збирає кошти до Благодійного фонду армії, який допомагає солдатам, ветеранам та їхнім родинам.

Раніше Фокус писав, що герцогиня Единбурзька вийшла у світ у квітковій сукні за дві тисячі доларів.