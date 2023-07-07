Кейт Міддлтон одягла таку саму сукню Beulah, як в Іванки Трамп (фото)

Кейт Міддлтон підбадьорювала принца Вільяма на благодійному матчі з поло у Віндзорі в елегантній літній синій сукні з малюнком, і виявилося, що таку ж сукню колись носила Іванка Трамп.

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41-річна принцеса Уельська дебютувала в новій сукні від одного з улюблених лейблів Beulah. Виявилося, що 2020 року донька 45-го президента США Дональда Трампа одягла таке саме вбрання для передвиборчого заходу батька. Про це пише PageSix.

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Принцеса мала елегантний вигляд у сукні з широкими рукавами і білим квітковим візерунком. Вона прибула в поло-клуб Guards з чоловіком, 41-річним принцом Вільямом, який грав у матчі.

Міддлтон доповнила образ парою сонцезахисних окулярів у черепаховій оправі Finlay (225 доларів) і коричневими туфлями з ремінцем на п'яті Camilla Elphick (295 доларів). Як аксесуари принцеса Вельська підібрала ланцюжок Mulberry, браслет Sezane і каблучки Lenique Louis. Вона насолоджувалася келихом шампанського, розмовляючи з друзями на матчі, який проводять на користь 11 благодійних організацій, які підтримують принц і принцеса Уельські.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на матчі з поло Фото: Getty Images

Щодо Іванки, то вона носила ту саму сукню Beulah під час відвідування пекарні Тампи. Тоді, під час передвиборчої кампанії свого батька Дональда Трампа, вона поєднувала її з маскою з перловою обробкою.

Раніше Фокус писав, що місяць тому Іванка Трамп на бат-міцві доньки одягла таку ж сукню, як у Кейт Міддлтон.