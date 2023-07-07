Кейт Миддлтон надела такое же платье Beulah, как у Иванки Трамп (фото)

Кейт Миддлтон подбадривала принца Уильяма на благотворительном матче по поло в Виндзоре в элегантном летнем синем платье с рисунком, и оказалось, что такое же платье когда-то носила Иванка Трамп.

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41-летняя принцесса Уэльская дебютировала в новом платье от одного из любимых лейблов Beulah. Оказалось, что в 2020 году дочь 45-го президента США Дональда Трампа надела такой же наряд для предвыборного мероприятия отца. Об этом пишет PageSix.

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Принцесса выглядела элегантно в платье с широкими рукавами и белым цветочным узором. Она прибыла в поло-клуб Guards с мужем, 41-летним принцем Уильямом, который играл в матче.

Миддлтон дополнила образ парой солнцезащитных очков в черепаховый оправе Finlay (225 долларов) и коричневыми туфлями с ремешком на пятке Camilla Elphick (295 долларов). В качестве аксессуаров принцесса Уэльская подобрала цепочку Mulberry, браслет Sezane и кольца Lenique Louis. Она наслаждалась бокалом шампанского, болтая с друзьями на матче, который проводится в пользу 11 благотворительных организаций, поддерживаемых принцем и принцессой Уэльскими.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на матче по поло Фото: Getty Images

Что касается Иванки, то она носила то же платье Beulah во время посещения пекарни Тампы. Тогда, во время предвыборной кампании своего отца Дональда Трампа, она сочетала его с маской с жемчужной отделкой.

Ранее Фокус писал, что месяц назад Иванка Трамп на бат-мицве дочери надела такое же платье, как у Кейт Миддлтон.