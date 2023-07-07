Без рожевого і макіяжу: Марго Роббі в чорно-білій фотосесії для французького глянцю

Акторка показала, що ляльковий образ — лише образ, а її глибина і серйозність як актриси нікуди не поділися.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі, яка зараз зайнята промоушеном свого нового фільму "Барбі", у своїх прихильників асоціюється тільки з цією знаменитою лялькою і рожевим кольором. У світових столицях блондинка незмінно з'являється на прем'єрах в ансамблях, які повторюють вбрання Барбі. Тим дивніше і незвичніше бачити її на сторінках журналу M Le Magazine du Monde, де вона не лише знялася в чорно-білій фотосесії, а й ще позує в дуже стриманому й елегантному вбранні, яке не має нічого спільного з легким і нехитрим стилем ляльки.

Героїня Марго — відома лялька, що народилася на зорі 1960-х років, яка має ідеальний білявий колір і фігуру. Однак Роббі не для того вирішила продюсувати картину і зіграти в ній головну роль, щоб зобразити об'єктну жінку. Фільм режисерки Грети Гервіг, який вийде в кінотеатрах 19 липня, з уїдливою іронією ставить під сумнів патріархат. Насправді фільм набагато глибший, ніж здається, а Кен і Барбі, вигнані з ідеального лялькового світу в реальність, — ті ж самі Адам і Єва, яких після гріхопадіння попросили з Едемського саду.

На знімках для французького журналу авторства Мікаеля Янссона Марго показала свій зворотний бік, де превалює серйозність, стриманість і впевненість у собі, підкріплені досвідом і успіхом.

На її обличчі практично непомітний макіяж, волосся гладко зачесане і зібране у хвіст, а ансамблі чорно-білі і продумані.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі для прем'єри в Мексиці вибрала культовий образ Барбі з 1990-х. На червону доріжку в Хуаресі актриса вийшла в рожевій короткій сукні, яка копіювала образ ляльки Earring Magic Barbie, випущеної приблизно в 1991 році.