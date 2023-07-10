Apple випустила трейлер фільму "Наполеон" із Хоакіном Феніксом (відео)

Фільм розповість про шлях до слави і влади простого французького офіцера Наполеона Бонапарта.

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Компанія Apple TV випустила перший трейлер фільму "Наполеон" культового режисера Рідлі Скотта з Хоакіном Феніксом у ролі легендарного французького полководця Наполеона Бонапарта. Про це пише Variety.

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Згідно з офіційним слоганом фільму: "Наполеон" — це оригінальний і особистий погляд на походження Наполеона і його стрімке, безжалісне сходження до імператора через призму його захопливих і часто нестабільних стосунків із дружиною і єдиним справжнім коханням, Жозефіною. У фільмі закарбовані знамениті битви Наполеона, його невпинні амбіції та вражаючий стратегічний розум як видатного полководця і військового провидця".

Трейлер показує кілька захопливих сцен на полі бою, що розповідають про французького воєначальника і політичного лідера, який став відомим під час Французької революції та провів кілька успішних кампаній під час Війн за незалежність, в кінцевому підсумку ставши імператором Франції 1804 року.

Проєкт також випустив постер із маркетинговим слоганом: "Він з'явився з нічого. Він переміг усе".

Крім плідної роботи з 47-річним Феніксом, режисер возз'єднався зі сценаристом Девідом Скарпою, який написав сценарій для фільму. Скотт також є продюсером разом із Марком Гаффамом і Кевіном Дж. Волшем.

Прем'єра фільму запланована на 22 листопада 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Хоакін Фенікс знепритомнів на зйомках фільму "Всі страхи Бо".