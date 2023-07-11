Джинс і шкіра: Шакіра з'явилася на публіці в зухвалому та стильному вбранні

До ресторану артистка вирушила усього за кілька годин після останнього заїзду до Гран-прі Формули-1 у Великій Британії.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра насолоджується статусом самотньої жінки і проводить час у своє задоволення. Зірка, якій приписують роман із гонщиком Формули-1 Льюїсом Хемілтоном, після того, як він посів третє місце на Гран-прі Великій Британії, вирушила до модного лондонського ресторану Chiltern Firehouse в однойменному готелі, повідомляє Daily Mail.

Для виходу на публіку вона вибрала дуже стильний комплект, що складався з джинсового корсетного топу, широких чорних штанів із тонкої шкіри та шкіряних чорних босоніжок, оздоблених стразами.

Макіяж вдало підкреслив риси обличчя знаменитості, але не виглядав перевантаженим, а волосся вона залишила розпущеним. Образ завершувала маленька чорна сумочка та великі сонцезахисні окуляри.

Фото: Instagram shakira Фото: Instagram @shakira Фото: Instagram @shakira

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Льюїс поступився першістю Максу Ферстаппену, переможцю гонки, і Ландо Норрісу, який посів друге місце. Під час змагань Шакіра була на трибунах серед численних уболівальників. Хто був її фаворитом на трасі, неважко здогадатися.

Про роман співачки та гонщика заговорили після її розставання з Жераром Піке та переїзду до Майамі. Знаменитості не коментували чутки, але їх не раз бачили в компанії один одного.

Артистці приписували стосунки і з голлівудською суперзіркою Томом Крузом, однак, як і у випадку з гонщиком, жодних коментарів не було від жодної зі сторін.

Щоправда, друзі Круза розповіли пресі, що він образився, коли Шакіра дала зрозуміти, що нічого між ними немає, і віддала перевагу Гемільтонові.

"Том вважає, що у них зі співачкою була неймовірна хімія, і вони сприйняли це як слем-данк, і незабаром вони почнуть зустрічатися", "Це був величезний удар по самолюбству Тома, він зачепив його ще більше, тому що вважає Льюїса своїм приятелем", — кажуть інсайдери.

Шакіру, яка чудово провела час із Томом на Гран-прі Формули-1 у Майамі, такі плітки тільки веселять.

Раніше Фокус писав, що Шакіра продовжує псувати життя зраднику Жерару Піке і готує новий вибуховий трек, присвячений, звичайно ж, їхнім стосункам.