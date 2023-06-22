Шакіра вирішила завдати нового удару по Жерарду Піке: що задумала співачка

Артистка не збирається прощати зраду своєму колишньому.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра може стати символом витонченої жіночої помсти за обман та зраду. Артистка, яка випустила вже не один трек, присвячений її розриву з футболістом Жерардом Піке, готує для нього нову неприємність. У прев'ю своєї нової пісні "Empty Cup" вона знову розповість про минулі стосунки. Зірка опублікувала в Instagram шестисекундний уривок з нового треку, в якому фанати встигли почути відсилку до невірного спортсмена.

"Ти завжди зайнятий такою великою кількістю справ. Було б непогано, любове моя, трохи дозвілля. Розслабся тут, на дивані, і приділи мені увагу. Дзвонить телефон, візьми мене за руку. Я знаю, що ти гарячий, але я набагато гарячіша", — співає вона.

Шакіра збирається випустити свою нову пісню, яку вона спродюсувала з Мануелем Турізо, 29 червня.

"На годиннику русалки" — підписала Шакіра свій пост.

Пізніше вона додала відео зі зйомок кліпу, де видно, як спритно вона справляється з дошкою для серфінгу.

Співачка і футболіст розлучилися торік після 11 років спільного життя, і відтоді спортсмена звинувачують у зраді їй. Шакіра запідозрила колишнього в романі на стороні, коли виявила, що банку полуничного варення хтось з'їв, поки її не було. Зірка знала, що Жерард і їхні діти не люблять полуничне варення, і тому вона підозрювала, що хтось іще був у їхньому будинку за її відсутності.

Потім Шакіра згадала про це в музичному відео для свого синглу "Te Felicito" у квітні, в якому був показаний кліп з головою її співавтора Рау Алехандро у відкритому холодильнику.

Колишня свекруха Шакіри схвалила новий роман сина зі студенткою Кларою Чіа Марті. Ба більше, закохані мають намір одружитися. Пара оприлюднила свій роман минулого року після розставання футболіста з Шакірою, і тепер джерела стверджують, що вони планують поділитися новиною про свої заручини 24 червня. Оголошення буде зроблено в іншу важливу для Піке дату — весілля його брата Марка, який одружиться зі своєю коханою з дитинства Марією цього дня.

Раніше Фокус писав, що Шакіра відверто розповіла про свої стосунки з Жерародм Піке.