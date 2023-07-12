Вагітна Кортні Кардаш'ян була помічена в леопардовому купальнику на Гаваях (фото)

На одному з гавайських пляжів зірка реаліті-шоу продемонструвала свою вельми округлу фігуру.

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44-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кортні Кардаш'ян була помічена в стильному купальнику під час відпустки на Гаваях. Про це пише Daily Mail.

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Кортні відпочивала на пляжі разом із дітьми. Знаменитість була в стильному купальнику з леопардовим принтом. Захищаючись від сонячних променів стильними темними сонцезахисними окулярами, Кортні зібрала своє темне волосся у хвіст і одягнула чорну бейсболку.

Кортні вже є матір'ю трьох дітей — 13-річного Мейсона, 10-річної Пенелопи та 8-річного Рейна, — яких вона виховує спільно зі своїм колишнім нареченим 39-річним Скоттом Дісіком. Діти вирушили на Гаваї разом із зірковою мамою. На фото можна помітити маленьку Пенелопу, яка бігала по піску поруч із мамою.

Минулого місяця знаменитість повідомила шанувальникам, що вона чекає на четверту дитину від свого другого чоловіка Тревіса Баркера. Оприлюднила радісну новину Кортні в оригінальний спосіб — на концерті гурту Blink-182, у якому грає її коханий, вона стояла серед глядачів із плакатом із написом "Тревісе, я вагітна!".

Кортні Кардаш'ян на концерті Blink-182 Фото: Instagram kourtneykardash

Стосунки між Кортні та Тревісом зав'язалися наприкінці 2020 року після майже десятирічної дружби. У Тревіса двоє дітей — 19-річний Лендон і 17-річна Алабама — від шлюбу з Шанною Моаклер.

Також Фокус писав, що Кортні Кардаш'ян розкрила стать майбутньої дитини.