Чим можна замінити яйця. 5 смачних альтернатив із високим вмістом білка

Аби замінити яйця, додайте в раціон ці веганські продукти з високим вмістом білка, щоб задовольнити щоденні потреби організму в цьому цінному мікронутрієнті.

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Хоча яйця є поширеним джерелом білка для багатьох, існують люди, які не вживають у їжу цей продукт через алергію або певний світогляд. Утім, якою б не була причина, потрібно потурбуватися про задоволення ваших щоденних потреб у білку. Насправді, ви можете скуштувати безліч веганських продуктів із високим вмістом білка, які відповідають вашому дієтичному вибору та пропонують унікальні смаки й текстури. Сертифікований дієтолог, доктор Рохіні Патіл розповів, які варіанти вегетаріанської їжі з високим вмістом білка можуть стати чудовою альтернативою яйцям. Про це пише Health Shots.

Тофу

Фото: Freepik

Тофу, приготований із соєвих бобів, є універсальним та популярним замінником м'яса у багатьох кухнях. Це чудове джерело білка, у ньому міститься приблизно 8 грамів білка на 100 грамів продукту. Тофу можна готувати різними способами, наприклад, обсмажувати, смажити на грилі або додавати в супи чи тушковані страви. Нейтральний смак дає змогу йому вбирати смак спецій й соусів, що робить тофу чудовим доповненням до широкого асортименту страв.

Горох маш

Фото: Pixabay

Маш або боби мунг — один з основних продуктів індійської кухні та прекрасне джерело рослинного білка. Маш містить 24 грами білка на 100 грамів. Він дуже універсальний і може використовуватися в супах, карі, салатах або навіть перемелюватися на борошно для приготування млинців. Маш також багатий на клітковину, вітаміни та мінерали, що робить його корисним доповненням до вашого раціону.

Горіхи

Фото: Pixabay

Горіхи — це не тільки смачний перекус, а й чудове джерело білка, корисних жирів та необхідних поживних речовин. Поєднання різних горіхів, таких як мигдаль, волоські горіхи, бразильські горіхи і макадамія, може створити багату білком суміш. Мигдаль, наприклад, містить приблизно 21 грам білка на 100 грамів. Ви можете насолоджуватися жменею змішаних горіхів на перекус, посипати ними салати або використовувати їх як начинку для десертів та каш.

Насіння конопель

Насіння конопель маленьке, але містить поживні речовини, які пропонують повний білковий профіль, що містить усі незамінні амінокислоти. Вони містять близько 31 грама білка на 100 грамів, що робить це насіння відмінним вибором для тих, хто шукає рослинні джерела білка. Насіння конопель має м'який горіховий смак, його можна додавати в смузі, вівсянку та йогурт, а також використовувати як приправу для салатів і смажених овочів.

Сир

Фото: Pixabay

Кисломолочний сир — чудовий варіант протеїну для вегетаріанців. Його виготовляють шляхом згортання молока з лимонним соком або оцтом, у результаті чого виходить багата кремова текстура. Сир містить близько 18 грамів білка на 100 грамів, а також є хорошим джерелом кальцію. Його можна використовувати в різних стравах або їсти просто так, додавши сезонні ягоди чи фрукти.

Нагадаємо, гіркі продукти можуть стати вашою секретною зброєю для прискорення процесу травлення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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