Мінус 10 років. Як "золоті нитки" допоможуть повернути молодість – косметолог

Бажаєте скинути 10 років, підтягнути овал обличчя та позбутися зморшок без хірургічного втручання? Це реально! Лікар-косметолог Ольга Біла розповіла Фокусу про процедуру тредліфтингу, яка допомагає повернути молодість та красу.

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Тредліфтинг – це сучасна ін’єкційна процедура, яка полягає у вживленні під шкіру спеціальних мезониток, які формують міцний каркас, запобігають нависанню шкіри та забезпечують її якість. Про тонкощі цієї процедури розповіла лікар, косметолог салону краси Santa Monica Ольга Біла.

Існують нитки, які не розсмоктуються: золото, платина, пропілен і ті, які розсмоктуються: полікапролактон, полімолочна кислота, полідіоксанон.

Фото: Freepik

"Так звані "золоті нитки" являють собою нитки, які містять у складі полідіоксанон з інертним покриттям наночастинок чистого золота 99,99%. Вони забезпечують освітлюючий, відбілюючий і ліфтинговий ефект" — говорить косметолог Ольга Біла.

Тредліфтинг – це мало травматична омолоджувальна методика, яка не потребує госпіталізації та довгої реабілітації. Проте після короткої процедури ви отримуєте вау-ефект – омолодження обличчя та запуск природного процесу регенерації клітин.

Що дає тредліфтинг?

Фото: Freepik

Показанням до процедури є порушення контурів обличчя, брилі, вікове опущення м’яких тканин та виражені зморшки.

Мезонитки дають видимий ефект омолодження обличчя на клітинному рівні, який тримається протягом 2-5 років. Підтягується обличчя, вирівнюється контур та розгладжуються зморшки.

Золоті нитки покращують ревіталізацію шкіри, зменшують темні кола, навколо очей, усувають пігментацію. Золото затримує час біо деградації (розсмоктування) у 2 рази краще, ніж інші матеріали у складі. Також вони сприяють кращій продукції колагену, ніж мононитки.

Головна мета процедури полягає в тому, щоб покращити пластичність, еластичність та пружність шкіри. Це досягається за допомогою біостимуляції, яку спричиняють нитки.

Існують різні види та типи ниток, їх підбирає спеціаліст в залежності від віку та стану обличчя.

Процедура тредліфтингу має низку переваг, по-перше, відсутність ускладнень, по-друге, миттєвий результат та, по-третє, невелика травматизація та швидке відновлення.

Протипоказання до процедури

Фото: freepik

Для ниткової імплантології важливі такі поняття, як безпека, ефективність, довготривалий ефект. Вони повинні відповідати світовим стандартам якості.

До протипоказів тредліфтингу належать:

вагітність та період годування груддю;

онкопатології;

аутоімунні захворювання;

цукровий діабет;

погане згортання крові;

гострі форми хронічних хвороб;

загальноінфекційні захворювання;

непереносимість вживлюваних матеріалів;

сильний надлишок шкірної тканини;

тромбоз та деякі інші патології крові;

герпетичні висипання (у будь-якій ділянці шкіри протягом місяця);

психоневрологічні розлади;

нереалістичні очікування від процедури;

нещодавно перенесена процедура шліфування у зоні введення мезониток;

прийом системних ретиноїдів протягом попередніх 6 місяців.

У якому віці робити

Косметолог Ольга Біла говорить, що можна виконувати цю процедуру починати з 30 років при перших проявах опущення тканин, для профілактики, та для усунення вікових змін — для старших пацієнтів.

Відновлення після процедури

Після процедури потрібно дотримуватись певних рекомендацій для реабілітації. По-перше, перші 7 днів потрібно мінімально використовувати активну міміку, до 5 днів не рекомендовано займатися спортом, а також бажано уникати різкого перепаду температур.

Крім того, перші дні не можна користуватись декоративною косметикою, а також протягом кількох тижнів не можна робити масаж обличчя.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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