Забудьте про струнку фігуру: 7 звичок, які позбавляють вас шансів схуднути

Коли ви хочете схуднути, то концентруєтеся на тому, що потрібно робити, щоб швидше наблизити бажаний результат. Однак важливо знати, чого не можна робити, адже деякі звички можуть звести нанівець усі ваші зусилля.

Related video

Іноді ви можете навіть не підозрювати, що деякі звички збивають вас зі шляху, оскільки сильно впливають на вашу вагу й здоров'я. Марісса Вест, фахівець з харчування та Ліза Янг, доктор філософії та дієтолог розсекретили звички, які заважають вам схуднути. Про це пише Eat This, Not That.

Зрозуміло, що організм у всіх різний та унікальний. Те, що працює для однієї людини, може бути не найкращим методом для когось іншого. Але є деякі звички, яких слід уникати за всяку ціну, якщо мета полягає в тому, щоб позбутися зайвого жиру й зменшити цифри на вагах.

Часта зміна тренувань

Коли ви на 100% присвячуєте себе схудненню і старанно працюєте, може бути дуже прикро не побачити фізичних результатів через кілька тижнів. Це може бути пов'язано з тим, що ви "стрибаєте" по різних тренуваннях.

"Перескакування з тренування на тренування в теорії звучить чудово, але в кінцевому підсумку це може призвести до руйнування послідовного схуднення", — пояснює Вест. "Гарне емпіричне правило — будь-яку програму тренувань пробувати протягом місяця, щоб побачити, чи є зміни та прогрес".

Вживання великої кількості здорової їжі

Фото: Pixabay

Занадто багато чогось ніколи не буває добре, і здорова їжа не є винятком із цього правила! Деякі здорові продукти містять велику кількість калорій, тому важливо контролювати порції.

"Хоча мигдаль і авокадо є корисними суперпродуктами, вони, як і раніше, дуже калорійні, тому можна переборщити зі щоденними калоріями, якщо ви не дотримуєтеся правильного розміру порції здорових перекусів, особливо тих, які продаються в пакетиках", — Вест.

Янг погоджується з тим, що "жири залишаються жирами", і зазначає, що споживання занадто великої кількості корисних жирів є нездоровою звичкою. "Включення здорових жирів у ваш раціон не тільки важливе, а є хорошим способом отримати макроелементи... Однак споживання занадто великої кількості корисних жирів може призвести до збільшення ваги, тому що жир містить більше калорій на грам, ніж білок або вуглеводи", — сказала вона.

Недостатньо сну

Не варто економити на якісному сні, тому що регулярне відчуття втоми безпосередньо пов'язане зі збільшенням ваги. "Дослідження засвідчили, що занадто короткий сон збільшує потяг до висококалорійної та багатої на вуглеводи їжі", — каже Вест. "Сон дає вашому тілу достатньо часу для відпочинку, збереження енергії та відновлення м'язів під час тренувань".

Це дуже гарна звичка щоранку оцінювати, наскільки добре ви насправді почуваєтеся після сну, і за потреби вносити необхідні корективи у свій розпорядок дня.

Вживання алкоголю

Фото: Getty Images

Звісно, потягувати вино під час перегляду реаліті-шоу — це весело, але майте на увазі, що алкоголь заважає схудненню. "Вживання алкоголю впливає на синтез м'язового білка (MPS), що знижує можливість набору м'язової маси, порушує сон й спричиняє зневоднення, що сприяє збільшенню ваги, порушується процес перетворення жиру на енергію, і цей жир, найімовірніше, зберігатиметься в наших клітинах", — каже Вест.

Звісно, це не означає, що ви маєте відмовитися від алкоголю повністю, головне вживати його в помірних кількостях. Крім того, після кожного ковтка алкогольного напою намагайтеся одразу ж випивати повну склянку води. Це допоможе вивести токсини та зволожити ваше тіло.

Сильний дефіцит калорій

Фото: Getty Images

Щоб схуднути, рекомендується дотримуватися щоденного дефіциту в близько 500 калорій. Однак, коли ви бачите, що робите успіхи, ця цифра дефіциту калорій "може стати нав'язливою", каже Вест. Не будьте занадто суворими з підрахунком калорій. Якщо ви це зробите, то не дасте своєму тілу енергії, необхідної для нормального функціонування. Це може навіть активувати "режим голодування", коли жир накопичується, а не спалюється.

"Замість того, щоб продовжувати обмежувати більше калорій, просто додайте ці 500 калорій назад у свій раціон, але докладіть зусиль, щоб це були поживні продукти, які будуть використовуватися як енергія, а не відкладатися у вигляді жиру", — пропонує Вест.

Нестача води

Фото: Freepik

Янг пояснює, що відсутність достатньої кількості рідини в організмі може призвести до набору ваги з кількох причин. "По-перше, вода може допомогти вам відчути себе ситим, зменшуючи відчуття голоду", — додає вона. Дослідження показали, що значне споживання води сприяє зниженню маси тіла, жирових відкладень та індексу маси тіла. Коли організму бракує води і він зневоднений, нирки затримують рідину, саме вода допомагає фільтрувати токсини та інші відходи. Зневоднення і затримка рідини можуть зруйнувати ваші шанси на схуднення".

Їжа поза домом

І останнє, але не менш важливе в цьому списку найгірших звичок, які руйнують ваші зусилля зі зниження ваги. Вечеряти поза домом або замовляти занадто багато їжі. Це поширена звичка, якою багато хто з нас грішить, коли маніпулює щільним графіком, планує безліч планів із друзями або почувається занадто втомленим.

"Коли ви часто обідаєте поза домом, то не контролюєте, що входить у вашу їжу", — каже Янг. "Ви не знаєте кожен інгредієнт, який використовується в рецепті, і ви безумовно не знаєте, скільки кожного інгредієнта використовується. Наприклад, салат може бути поданий зі смаженою куркою, приготованою в надмірній кількості олії". Коли ви контролюєте інгредієнти, які входять до складу страв, у вас набагато більше шансів схуднути.

Нагадаємо, регулярна відсутність сніданку може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям та набору ваги

Раніше Фокус писав про те, які продукти з високим вмістом клітковини допоможуть схуднути і привести фігуру у форму

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!