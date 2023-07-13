Метт Деймон вивів своїх доньок на червону доріжку (фото)

Дружини актора Люсьяни Баррозо на заході в Парижі не помітили.

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52-річний американський актор Метт Деймон вийшов на червону доріжку зі своїми доньками. Про це пише People.

Голлівудська зірка відвідав прем'єру фільму "Оппенгеймер" у столиці Франції 12 липня 2023 року. На публіку Деймон вийшов у компанії своїх спадкоємиць та доньки дружини від попереднього шлюбу.

На фото Деймон, який щиро поміхався, одягнений у білу футболку під піджак і стоїть, обнявши своїх доньок: Стеллу, яка одягнена в чорну мінісукню, і Джію, яка вибрала довгу білу сукню.

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До них також приєдналася Алексія, 24-річна дочка дружини актора від попереднього союзу з Арбелло Баррозо.

Метт Деймон з доньками Фото: Getty Images

Втім, Люсьяни Баррозо не помітили на премʼєрі нового фільму чоловіка в Парижі.

Це не перша прем'єра Деймона, на якій останнім часом побували його дочки. На червоній доріжці прем’єри картини "Air" до нього приєдналися дружина та дочки Джія, Стелла та Ізабелла.

Зазначимо, що Метт Деймон і його дружина Люсьяна Баррозо виховують 17-річну Ізабеллу, 14-річну Джію та 12-річну Стеллу.

Метт Деймон з доньками Фото: Getty Images

Нагадаємо, Метт Деймон з дружиною відпочивали на грецькому острові.

Також Фокус писав про появу на публіці Метта Деймона в компанії Люсьяни Баррозо.