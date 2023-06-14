Метт Деймон здійснив рідкісний вихід у світ з дружиною (фото)

Зіркова пара виховує трьох доньок.

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52-річного американського актора Метта Деймона помітили на побаченні з його дружиною. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара виходила з готелю Mandarin Oriental у Нью-Йорку. Зірка фільму "Марсіяни" був у повністю чорному костюмі, супроводжуючи свою кохану.

Тим часом Люсьяна Баррозо продемонструвала фігуру в коричневому кроп-топі, доповненому спідницею міді в тон і підборами на платформі. Вона зробила ставку на бронзову палітру макіяжу, яка підкреслювала її природні риси обличчя.

Метт Деймон з дружиною Фото: Getty Images

52-річний Метт Деймон познайомився зі своєю дружиною під час зйомок фільму "Застряг у тобі" в Маямі у квітні 2003 року.

Вони заручилися у вересні 2005 і одружилися на приватній цивільній церемонії в Мангеттенському шлюбному бюро 9 грудня 2005 року.

Зіркова пара виховує трьох доньок — Ізабеллу, Джію та Стеллу Деймон.

Вихід знаменитостей стався після того, як Метт назвав відмову від ключової ролі в блокбастері 2009 року "Аватар" "найдурнішим вчинком, який будь-коли робив актор в історії акторської майстерності".

Метт Деймон з дружиною Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бен Аффлек та Метт Деймон заснували кінокомпанію.

Також Фокус писав про колосальні гроші втрати Метта Деймона після відмови від зйомок в "Аватарі".