"Чорне золото": 7 корисних властивостей смородини для очей, шкіри і не тільки

Сезон чорної смородини відкрито, а це означає, що потрібно обов'язково додати цю неймовірно корисну ягоду до свого раціону. Чим так корисна ця ягода для нашого здоров'я та краси?

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Дослідження показують, що чорна смородина здатна боротися з багатьма вірусними інфекціями, покращує пам'ять, допомагає запобыгти гострих та хронічних захворювань. І це не дивно, адже смородина є джерелом антиоксидантів, має антидіабетичні, протипухлинні та спазмолітичні властивості. Про це пише Stylecraze.

Чорна смородина багата на вітамін С, органічні кислоти та ефірні олії, крім інших мікро- і макроелементів. Крім того, ці ягоди містять фенольні сполуки з антиоксидантними та антимікробними властивостями. Існує безліч клінічних досліджень, які свідчать про позитивний вплив чорної смородини на захворювання серця, головного мозку та нирок.

За вагою чорна смородина містить у 3-4 рази більше вітаміну С, ніж апельсини, а рівень антиоксидантів у неї вдвічі вищий, ніж у чорниці.

Протизапальна дія

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Запалення може спричинити захворювання серця, печінки та нирок, артрит, інфекції сечовивідних шляхів, хворобу Альцгеймера та інші. Протизапальні продукти, серед яких не останнє місце посідає чорна смородина, здатні запобігти цим захворюванням. Антоціани, які містяться в чорній смородині, пригнічують активацію прозапальних компонентів імунної системи.

Поліпшення здоров'я нирок

Завдяки антиоксидантам у складі та своїй протизапальній дії, чорна смородина здатна запобігти хронічним захворюванням нирок. Антиоксиданти захищають вашу видільну систему від запалень та інфекцій.

Сік або чай із чорної смородини сприяє виведенню з організму надлишку лимонної та щавлевої кислот. В іншому разі ці дві кислоти можуть сприяти утворенню каменів у нирках.

У 100 грамах чорної смородини міститься близько 4,3 мг оксалатів. Це робить ці фрукти безпечними для людей із захворюваннями нирок і каменями в сечовому міхурі

Зниження рівня холестерину в крові

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Високий рівень "поганого" холестерину підвищує ризик серцево-судинних захворювань й різних порушень обміну речовин. Дослідження показують, що харчування, багате на антоціани, спричиняє зниження рівня загального холестерину і ЛПНЩ. Вони також підвищують рівень холестерину ЛПВЩ (хорошого) в сироватці та покращують здоров'я серцево-судинної системи.

Крім того, сік чорної смородини багатий на антиоксиданти, що допомагає запобігати окисленню ліпідів в організмі. Таким чином, це допомагає запобігти ожирінню та хронічним захворюванням, серед яких хвороба Альцгеймера та атеросклероз.

Протидіабетичні властивості

Чорна смородина містить антоціани, такі, як ціанідин-3-рутинозид, дельфінідин-3-глюкозид і пеонідин-3-рутинозид. У разі вживання в достатніх кількостях ці фітохімічні речовини покращують чутливість до інсуліну, особливо в людей із діабетом 2 типу.

Натуральні рослинні пігменти антоціани, які містяться в смородині, можуть запобігти раптовим стрибкам рівня цукру в крові

Профілактика захворювання очей

Антоціани чорної смородини покращують функції вашого зору. Ці молекули збільшують кровотік у зорових нервах та очах. Регулярне вживання чорної смородини може сповільнити втрату зору або пов'язані з нею симптоми у пацієнтів із глаукомою.

Антоціани можуть мати позитивний вплив на хронічні захворювання очей. Ці активні молекули всмоктуються, досягають різних ділянок тканин ока і зберігають свою функцію. Таким чином, чорна смородина або її екстракти можуть сповільнити процеси старіння та хвороб очей.

Захист мозку

Фото: Pixabay

Як і вітамін С, екстракт чорної смородини стримує перекисне окислення ліпідів в організмі, завдяки його антиоксидантній здатності. Ця діяльність найкорисніша для захисту вашої центральної нервової системи та поліпшення роботи мозку.

Зазвичай накопичення вільних радикалів призводить до запалення клітин головного мозку, а чорна смородина здатна зменшити нейрозапалення, оскільки містить протизапальні молекули. Кумулятивний ефект цих властивостей спричиняє поліпшення пам'яті, навчання та когнітивних здібностей.

Відновлення та живлення шкіри

Різні шкірні захворювання виникають через запалення, інфекції або старіння. Вони проявляються сухістю шкіри, ураженнями, свербежем, почервонінням тощо. Атопічний дерматит є прикладом серйозного стану шкіри, який спостерігається в дітей та дорослих.

У таких випадках вашій шкірі знадобиться інтенсивне відновлення і кондиціонування. Клінічні дослідження виявили в чорній смородині особливий полісахарид, який чинить протизапальну дію. Ця молекула контролює вироблення запальних сполук вашою імунною системою.

Насіння чорної смородини містить велику кількість жирних кислот, таких як ліноленова кислота. Їхня олія пригнічує медіатори запалення в шкірі. Таким чином, чорна смородина і олія насіння можуть живити й піклуватися про шкіру без будь-яких побічних ефектів.

Нагадаємо, ягоди малини є джерелом вітаміну Е, вітамінів групи В, магнію, міді, заліза та калію.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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