Аґрус у справі. 7 корисних властивостей "золотої" ягоди липня

Маленькі ягоди аґрусу здатні захистити вас від деменції, хвороб серця та ожиріння. Ці та інші переваги аґрусу доводять, що він має стати важливою частиною вашого раціону.

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За кількістю поживних речовин та всіх переваг для нашого здоров'я, аґрус може змагатися з модними суперфудами. Аґрус багатий на антиоксиданти, вітаміни, мінерали та клітковину, що робить його цінним доповненням до будь-якої дієти. Про це пише Medium.

Аґрус — справжня вітамінна бомба, яка здатна забезпечити ваш організм усім спектром необхідних поживних речовин. Ці маленькі ягоди є чудовим джерелом вітаміну С, забезпечуючи понад 100% рекомендованої добової дози всього з однієї порції. Крім того, аґрус містить вітамін А, Е, К, кальцій, залізо, калій та клітковину.

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Однією з ключових переваг аґрусу для здоров'я є високий вміст антиоксидантів. Антиоксиданти відіграють життєво важливу роль у нейтралізації шкідливих вільних радикалів в організмі, які можуть спричиняти окислювальний стрес та пошкодження клітин. Регулярне вживання аґрусу допомагає посилити природні захисні механізми організму й захистити себе від захворювань, таких як хвороби серця, рак і діабет.

Аґрус підвищує імунітет

Аґрус має імуностимулювальні властивості, оскільки містить потужну комбінацію вітаміну С та інших антиоксидантів, які зміцнюють імунну систему. Регулярне вживання аґрусу запобігає виникненню інфекцій, зменшує симптоми застуди та грипу, а також сприяє швидкому відновленню організму після хвороб.

Налагоджує роботу ШКТ

Фото: Pixabay

Вміст клітковини в аґрусі допомагає налагодити роботу шлунково-кишкового тракту та покращує травлення. Аґрус допомагає підтримувати регулярні рухи кишківника, запобігає закрепам й знижує ризик розладів травлення. Крім цього, аґрус містить натуральні сполуки, які заспокоюють слизову оболонку шлунка та полегшують симптоми гастриту й кислотного рефлюксу.

Сприяє схудненню

Якщо ви хочете схуднути або підтримувати форму, аґрус може стати корисним доповненням до вашого раціону. У ягодах аґрусу мало калорій та багато клітковини, що допомагає вам протягом довгого часу відчувати ситість. Серед корисних якостей аґрусу також можна виділити зниження тяги до їжі, що добре допомагає впоратися з переїданням.

Покращує здоров'я шкіри

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Аґрус — ідеальний продукт для вашої шкіри. Високий вміст вітаміну С стимулює вироблення колагену, який допомагає підтримувати еластичність шкіри та зменшує появу зморшок та заломів. Крім того, антиоксиданти, які містяться в аґрусі, захищають шкіру від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, внаслідок чого можна надовше зберегти молодість та свіжий колір обличчя.

Піклується про ваш зір

Аґрус у великій кількості містить вітамін А і каротиноїди, які корисні для здоров'я очей. Ці поживні речовини захищають очі від окисного стресу, покращують зір та знижують ризик вікової дегенерації жовтої плями та катаракти. Додавання аґрусу до свого щоденного раціону допоможе вам підтримувати здоров'я очей.

Регулює рівень цукру в крові

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Люди, які страждають на діабет, можуть спокійно насолоджуватися смаком цієї корисної ягоди. Низький глікемічний індекс аґрусу дає змогу цукру повільно й стабільно виділятися в кровотік, запобігаючи стрибкам глюкози в крові. Вміст клітковини в аґрусі також сприяє кращому засвоєнню глюкози та регуляції інсуліну.

Підтримує здоров'я серця

Аґрус сприяє здоров'ю серця завдяки високому вмісту антиоксидантів та клітковини. Антиоксиданти допомагають зменшити окислювальний стрес і запалення, запобігаючи окисленню холестерину, яке може призвести до серцевих захворювань. Клітковина в аґрусі впливає на здоровий рівень холестерину та підтримує серцево-судинну функцію.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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