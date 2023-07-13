Королева Камілла з сестрою показали ідеальні образи для сонячного дня на трибунах Вімблдону

Що ближче до фіналу, то частіше знаменитий тенісний турнір відвідують члени королівської сім'ї.

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Королева Камілла зробила перерву у своїх офіційних заходах і відвідала разом із сестрою чвертьфінал Вімблдону в середу. Того дня на корті грала Онс Жабер із Тунісу, яка здобула перемогу над Оленою Рибакіною з Казахстану. Про це пише Daily Mail.

Королева обрала найвдаліший час для візиту. Того дня в королівській ложі зібралося чимало селебріті. Серед них були дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл з чоловіком, її брат Пітер, князь Монако Альбер II, сестра Кейт Міддлтон, зірка One Direction Ліам Пейн і актриса "Бріджертонів" Чарітра Чандран.

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75-річна Камілла вибрала найкращий для Вімблдону дрес-код — білу сукню з синім оздобленням і лаконічні золоті прикраси, включно з її улюбленими браслетами, які вона носить майже без зняття. Образ вона доповнила стильним солом'яним клатчем і кремовою шаллю, явно пам'ятаючи про мінливу погоду Вімблдону. Камілла вибрала сукню від свого улюбленого дизайнера Анни Валентайн. Її вбрання вона вже носила раніше.

Ідеальний модний образ королеви Камілли Фото: Getty Images

До неї приєдналася її сестра Аннабель Елліот, і пані з великим інтересом спостерігали за подіями на корті. До речі, це було перше сольне відвідування Каміллою знаменитого тенісного турніру і її перший Вімблдон, який вона відвідала в статусі королеви.

Також на трибунах була помічена 88-річна Мері Беррі, знаменита письменниця, яка написала понад 70 книг з кулінарії.

Королева Камілла займала місце в першому ряду на Центральному корті в Королівській ложі.

Королева Камілла із сестрою Аннабель Елліот Фото: Getty Images

Тим часом на корті №1 Данило Медведєв здобув перемогу і забезпечив собі місце в півфіналі Вімблдону, що підвищує ймовірність того, що принцеса Уельська може зіткнутися з перспективою передання турнірного трофея російському або білоруському гравцеві.

Кейт Міддлтон є патронесою тенісного турніру, тож вона вручатиме приз переможцям. І, оскільки королівська сім'я неодноразово висловлювала підтримку Україні, яка воює з Росією, ситуація може виявитися делікатною, якщо переможе російський тенісист.

Нагадаємо, князь Альбер відвідав Вімблдон без своєї дружини, княгині Шарлен. Вона не з'являлася на публіці вже три тижні, чим спровокувала нові чутки про розлад. Замість неї компанію князю склала його кузина Мелані-Антуанетта де Массі.