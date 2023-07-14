Поліція затримала підозрювану в отруєнні онука Роберта Де Ніро

19-річний Леандро помер на початку липня 2023 році. Причиною називається прийом таблеток з фентанілом.

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Поліція затримала підозрювану в отруєнні 19-річного онука американського актора Роберта Де Ніро. Про це пише New York Post.

20-річну Софію Гейлі Маркс звинувачують у продажу наркотиків Леандро Де Ніро Родрігесу незадовго до того, як його знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку на початку липня 2023 року.

Маркс на прізвисько "Принцеса Перкосет" була заарештована близько 18:00 13 липня. Дівчині висунули звинувачення в розповсюдженні наркотиків, а слідчі проводять обшук у її будинку.

Бездиханне тіло 19-річного онука Роберта Де Ніро знайшли в кріслі біля білого порошку в однокімнатній квартирі вартістю 950 000 доларів на Волл-стріт у Нью-Йорку.

Онук Роберта Де Ніро

Джерело в поліції повідомило, що речовину було знайдено біля його тіла, і не було жодних ознак травми. Хлопця знайшов друг, який не отримував від нього жодної інформації кілька днів.

Мешканці будинку, розташованого поруч зі станцією метро "Волл-стріт", розповіли, що бачили швидку допомогу та пожежну машину, яка під’їхала в недільний день.

Нагадаємо, Роберта Де Ніро помітили після звістки про смерть онука.

Також Фокус писав про причину смерті 19-річного Леандро.