Барбара Палвін і актор Ділан Спраус одружилися після п'яти років стосунків

Модель і актор зіграли весілля в її рідній Угорщині, всього через місяць після того, як пара підтвердила заручини.

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29-річна модель Барбара Палвін і 30-річний Ділан Спраус, зірка фільму "Дружина астронавта", одружилися в Угорщині, влаштувавши невеличку церемонію для рідних і найближчих друзів. Про це пише Eonline.

Офіційно пара ще не опублікувала фото з урочистості, але кілька знімків потрапили в Мережу, коли їх там розмістили запрошені гості.

Весілля Барбари Палвін і Ділана Спрауса Фото: Instagram

Барбара і Ділан одружилися в церкві біля Будапешта, але де саме, не повідомляється. Після була вечірка в саду.

Судячи з фото, на Барбарі була класична весільна сукня з корсетом і вирізом та довга біла вуаль, прикріплена до пучка волосся на потилиці. В руках вона тримала невеликий букет із троянд.

Весілля Барбари Палвін і Ділана Спрауса Фото: Instagram

На Ділані був чорний класичний костюм із бутоньєркою. А його шафером був його брат-близнюк Коул.

Пара підтвердила свої заручини минулого місяця у випуску V Magazine після кількох місяців чуток.

У березні Палвін продемонструвала обручку з діамантом на кінофестивалі Mammoth, але не підтвердила, що готова вийти заміж. Пара була однією з небагатьох стабільних пар Голлівуду.

Модель Victoria's Secret 2019 року говорила, що закохана в Ділана.

"Я відчуваю, що знайшла ідеального хлопця. Він дуже добрий і ніжний. Я проводжу вихідні з ним і його друзями, і я дуже закохана", — розповіла вона Vogue Australia.

Інсайдер розповідав, що Ділан і Барбара дуже закохані і щасливі.

Говорячи з журналом W 2019 року, Ділан розповів про те, як вони познайомилися.

Фотосесія Барбари Палвін і Ділана Спрауса Фото: V Magazine

Він згадав, як відправив Барбарі повідомлення в Instagram після того, як вона випадково підписалася на нього в додатку.

Ділан намагався запросити її на побачення, але вона дуже довго не відповідала.

"Я написав: "Гей, я не знаю, чи надовго ти в Нью-Йорку, але ми повинні "потусити", якщо хочеш. Ось мій номер". І вона не писала мені шість місяців", — згадував він.

Але Барбара зробила крок у відповідь, прилетівши до Китаю 2018 року, де у Ділана були шестимісячні зйомки фільму, щоб запросити його на їхнє перше офіційне побачення.

За словами моделі, Ділан був одразу готовий до серйозних стосунків, але їй знадобилося трохи часу, щоб розібратися у своїх почуттях, хоч вона і зрозуміла, що закохана в нього.

Барбара Палвін і Ділан Спраус

Випускник Disney Channel підтримував Барбару на всіх показах Victoria's Secret і сидів у першому ряду.

До знайомства з Барбарою Ділан був у тривалих стосунках з моделлю Дайною Фрейзер, а Барбара зустрічалася з випускником One Direction Найлом Гораном і музикантом Джуліаном Перретта. Але сама вона говорила, що для неї було дивно з кимось зустрічатися. "Я була самотня шість років", — зізнавалася модель.

Нагадаємо, про заручини Барбара і Ділан не повідомляли офіційно, але модель показала каблучку з діамантом.