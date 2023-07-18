"Це мій вибір": Ніколь Кідман відповіла на критику її зйомки для Vanity Fair

Знаменитість розповіла, як в цілому реагує на негативну реакцію публіки.

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56-річна австралійська акторка Ніколь Кідман прокоментувала свою скандальну обкладинку для Vanity Fair з лютого 2022 року. Про це пише People.

Зірка екрану захищає своє рішення одягнути вірусну мініспідницю Miu Miu на обкладинку голлівудського глянцю. Кідман пояснила, чому вона прикрасила тоді обкладинку у спідниці та бюстгальтері.

"Я роблю найбільш випадковий, божевільний вибір. Я називаю це "підлітковим вибором", тому що я просто ніколи не думаю про наслідки", – розповіла Ніколь про свій стиль.

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Сміливий образ Кідман із двох предметів — розроблений Міуччою Прадою для колекції весна/літо 2022 — уперше зʼявився на подіумі у Мілані в жовтні 2022 року та був помічений на таких зірках, як Гейлі Бібер, Емма Коррін і Зендея.

Ніколь Кідман Фото: Vanity Fair

Ансамбль викликав шалену критику в мережі, яку, за словами Кідман, вона навмисно оминає.

"Не кажи мені, я насправді не хочу знати — це завадить мені робити те, що я хочу. Бувають моменти, коли ти щось чуєш і кажеш: "Боже мій, це справді боляче", — зізналася колишня дружина Тома Круза.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

"Я хочу для себе просто продовжувати: "О, добре, я щось пробую або я хотіла це зробити". Було весело. Це був мій вибір. І так, я ним володію. Я підзвітна. Що завгодно. Я беру на себе відповідальність. Ніхто інший не вибирав", — додала зірка "Великої маленької брехні".

Нагадаємо, зйомку Ніколь Кідман для Vanity Fair активно критикували в мережі.

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