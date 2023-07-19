Дженніфер Лопес у розкішній сукні максі вирушила за меблями (фото)

Знаменитість продовжує облаштовувати своє сімейне гніздечко за 61 мільйон доларів.

Related video

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продовжує роздавати стиль. Знаменитість для виходу за ворота свого маєтку обирає вбрання, які просто не можуть не привернути уваги. Її остання поява на вулицях Лос-Анджелеса не стала винятком, пише Hello.

Знаменитість мала абсолютно карколомний вигляд, одягнувши яскраво-червону максісукню зі стильним вирізом халтер на шиї та елегантним шлейфом. Вона була прикрашена металевими люверсами і деталями, які ідеально поєднувалися з вибором класичних срібних прикрас.

Дженніфер доповнила свій яскравий образ малиновою сумочкою з тисненням під крокодила, парою великих сонцезахисних окулярів зі срібною оправою і коричневими лінзами, червоним шкіряним браслетом із заклепками, а також еспадрильями світлого кольору.

Фото: Getty

Під час прогулянки Дженніфер пообідала в ресторані The Ivy, а потім вирушила придивлятися до меблів у фешенебельних магазинах Каліфорнії, оскільки активно зайнята облаштуванням сімейного гніздечка.

Зовсім недавно Лопес відзначила річницю весілля з оскароносним актором і режисером Беном Аффлеком. Вона опублікувала відео їхнього побачення, на яке одягла бежеву мінісукню, оздоблену стразами, і босоніжки на величезній шпильці.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес під час вибору сантехніки особисто залізла в вподобану ванну, щоб оцінити її зручність.