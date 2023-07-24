Ірина Шейк провела ніч у будинку колишнього чоловіка Жизель Бюндхен, — ЗМІ

Ані спортсмен, ані модель ніяк не коментують чутки про свій роман.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк і 45-річний квотербек НФЛ Том Бреді зустрічаються, пише Daily Mail. За інформацією таблоїда, пару спіймали в той момент, коли футболіст ніжно гладив обличчя моделі, коли вона була на пасажирському сидінні його роллс-ройса.

З посиланням на очевидців видання повідомляє, що Бреді забрав росіянку з готелю в Лос-Анджелесі 21 липня і відвіз прямо до себе додому. Вони вийшли з його маєтку наступного ранку близько 9:30 ранку, і пізніше спортсмен доправив Шейк, яка була одягнена в той самий одяг, що й напередодні ввечері, назад у її готель на своїй розкішній машині.

22 липня вдень Бреді знову забрав її з готелю і повернувся до себе додому.

Бреді зараз — один із найзавидніших женихів Америки. Він розлучився з супермоделлю Жизель Бюндхен після 13 років шлюбу, в якому народилися двоє дітей. Після розставання Том уже встиг засвітитися з Кім Кардаш'ян, Емілі Ратаковскі та іншими жінками

Уперше про можливу симпатію Ірини до Тома заговорили ще минулого місяця, коли вони обидва були присутніми на весіллі мільярдера, спадкоємця мистецтва Джо Нахмада та Медісон Гедрік на Сардинії. Тоді, за словами інсайдерів, дівчина не зводила очей із Бреді.

Представниця Ірини вже заявила, що все це неправда.

"Ця історія — повна брехня. Це повністю зловмисна і вигадана розповідь про той вечір", — наполягала в червні віцепрезидентка The Society Management Чері Боуен.

Проте пара мала невимушений вигляд під час їхнього спільного перебування в Лос-Анджелесі на вихідних. На Шейк був білий тенісний костюм і кросівки.

Ні Том, ні Ірина жодних коментарів з приводу останніх чуток не дають, вважаючи за краще тримати цю інформацію при собі.

Раніше Фокус писав, що Шейк помітили в Лос-Анджелесі з невідомим чоловіком.