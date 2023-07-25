Сальма Хаєк привітала Джей Ло з днем народження (фото)

Знаменитість показала архівне фото з іменинницею.

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56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк привітала Дженніфер Лопес з днем народження архівним фото. Знімком та словами побажань зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

"З днем народження, @jlo! Минулого вечора несподівано знайшла це фото. Я думаю, це означало, що мені треба поділитися цим у твій особливий день. Змусило мене згадати ті часи, коли вони казали, що в нас не вийде. Тоді вони сказали, що ми не протримаємося. Продовжуй сяяти, дівчинко, насолоджуйся кожною секундою!" — написала акторка.

На архівному знімку Дженніфер Лопес та Сальма Хаєк позують у компанії друзів та колег, серед яких чоловік іменинниці — Бен Аффлек.

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Сальма Хаєк та Дженніфер Лопес

Тим часом Джей Ло, яка напередодні відсвяткувала 54-й день народження, залишила в коментарях емодзі у вигляді білих сердечок.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес поділилася знімками в спідній білизні на честь дня народження.

Також Фокус писав про наймодніший купальник на серпень 2023, який напередодні продемонструвала Сальма Хаєк.