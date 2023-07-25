70-кілограмовий ньюфаундленд став зіркою соцмереж

І малюк Шерман ще цуценя, йому всього 18 місяців і він буде рости до трьох років.

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Цуценя ньюфаундленда, яке важить 70 кілограмів, і обожнює сидіти на колінах у своїх господарів, стало зіркою соцмереж. Однак 18-місячний Шерман все ще росте. І він продовжуватиме рости, поки йому не виповниться три роки, і, як очікується, на той час, коли він повністю виросте, він стане ще більшим і погладшає ще на 12 кілограмів. Про це пише Daily Mail.

Ньюфаундленд на прізвисько Шерман належить поліцейським з англійського містечка Саймонсайд, Саут-Шілдс, Елліоту і Беверлі. Але родом він із Польщі. Саме в польського заводчика його купили господарі за 3000 євро у 2022 році.

Ньюфаундленд Шерман став зіркою соцмереж

Шерман, попри свої дивовижні розміри, любить сидіти на колінах у господарів, хоча б частково. І випрошує в них їжу.

"Він великий і доброзичливий — можливо, занадто доброзичливий. Йому подобається сидіти на тобі, тому що він думає, що він кімнатна собачка. Він не усвідомлює свій власний розмір, і він просто почав ставати дуже впертим. Він дуже милий і любить усіх і вся", — жартує його господар.

Ньюфаундленд Шерман став зіркою соцмереж

"Люди запитують, як це, коли в будинку живе Шерман, і я відповідаю, що це все одно що жити з іншою людиною. Він важить 70 кг і має власну думку. Це не агресія, але він робитиме те, що хоче, коли захоче", — каже його господиня.

Величезне цуценя з'їдає на місяць їжі на 120 фунтів стерлінгів щомісяця, тягає ласощі у гостей з тарілок, а ще йому довелося пошити кілька слинявчиків, бо він капав слиною на людей.

"Я маю бути обережним із ним, коли сиджу з ним у кав'ярнях і кафе, бо він любить поїсти. Траплялося таке, що він мало не позбавив людей їхнього обіду. Я не хочу, щоб мені доводилося платити людям за їжу", — каже його господар.

Ньюфаундленд Шерман став зіркою соцмереж

Шерман став чимось на кшталт місцевої знаменитості в Саут-Шілдс, де люди регулярно зупиняються на вулиці, щоб поворкувати над ним.

"Коли я проходжу повз, люди кажуть: "Доброго ранку, Шермане", "Привіт, Шермане, як справи?", — каже його господар Елліот.

Ньюфаундленд Шерман став зіркою соцмереж

Утримувати Шермана коштує дорого, але його господарі готові на все, аби йому було комфортно. До того ж нещодавно їм довелося витратитися на новий пилосос, бо старий згорів, не витримавши великої кількості шерсті.

Та господарі величезного ньюфаундленда кажуть, що з такими породами існують певні правила. Адже вони вважаються цуценятами, поки їм не виповниться три роки.

"Їхні тіла, їхні суглоби і кістки, все ще розвиваються, тому вам потрібно дійсно не поспішати з ними. Крім того, через те, що це велика порода з великими грудьми, вам зазвичай доводиться чекати близько півтори години до і після тренування, щоб погодувати їх, тому що вони можуть страждати від здуття живота", — зазначає Елліот.

Ньюфаундленд Шерман став зіркою соцмереж

І Шерман може бути страшенно впертим. І коли він відмовляється вийти на вулицю, з цим нічого не можна вдіяти. Адже підняти його з підлоги майже неможливо.

Але він любить проводити час зі своїм найкращим другом, сусідським котом Коді. Той приходить у гості та гуляє по паркану, поки Шерман за ним спостерігає.

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