Леонардо Ді Капріо помітили на відпочинку з ймовірною коханою (фото)

Знаменитості провели час у Сен-Тропе.

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48-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили на відпочинку з ймовірною коханою Нілам Гілл. Про це пише Daily Mail.

Знаменитостей помітили в Сен-Тропе.

Ді Капріо був на яхті в прибережному містечку та приєднався до 28-річної моделі, свого 48-річного друга Тобі Магвайра та іншої супутниці протягом дня на розкішному судні.

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Зірка Vogue Нілам була в максі-сукні з леопардовим принтом, яка облягала її струнку фігуру. Англійська модель доповнила образ яскраво-зеленою сумкою Dior, сонцезахисними окулярами та босоніжками.

Лео вибрав стриманий образ, поєднавши просту білу футболку з бежевими шортами та додавши бейсболку. На ногах голлівудської зірки були чорні вʼєтнамки.

Це не вперше, коли Ді Капріо помічають у компанії Нілам Гілл, проте офіційно він не коментує своє особисте життя. Влітку 2022 актор розійшовся з Камілою Морроне після 5 років стосунків. А впродовж цього року йому найактивніше приписували роман з моделлю Джіджі Хадід.

Нагадаємо, чому відому модель засмутила зустріч з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про розвиток стосунків Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід.