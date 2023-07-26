Ідрісу Ельбі приставили пістолет до обличчя, коли він намагався захистити незнайомку

За словами актора, його бажання допомогти ледь не обернулося для нього дуже серйозними неприємностями.

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50-річний британський актор Ідріс Ельба, який зіграв чимало крутих хлопців, що зі зброєю в руках захищають світ, сам ледь не став жертвою озброєного американця після того, як заступився за дівчину, пише Daily Mail.

"Я мало не втратив життя після того, як спробував зупинити чоловіка, який погрожував своїй дівчині біля клубу. Хлопець нападав на свою дружину, кричачи їй в обличчя: "Я тебе вб'ю" тощо. Я приходжу до тями і кажу: "Подивися, яка вона красива. Чому ти так розмовляєш із цією прекрасною принцесою? Він витягнув пістолет, приставив його прямо до мого обличчя і сказав: "Ти говориш про мою дівчину?" Він думав, що я намагаюся загравати з нею. Пам'ятаю, я подумав: "Не грай так у переговори... Наслідки, чувак"", — розповів актор в одному з підкастів.

Сам Ельба з 2019 року щасливо одружений на 35-річній канадській моделі Сабріні Даур. Розкішне весілля закохані зіграли в Марракеші, Марокко. Урочистості тривали три дні — напередодні одруження гості відвідали урочистий обід і вечірку в арабському стилі. Сабріна — третя дружина зірки.

Ідріс Ельба з дружиною Сабріною Фото: Sabrina Dhowre Elba/Instagram

У бесіді з журналістами Ідріс також розповів, як подружився з принцом Гаррі, коли виступав як ді-джей у популярних нічних клубах Лондона.

"Я був ді-джеєм у всіх цих клубах, де з'являвся Гаррі, і він такий: "Ей!" і я такий "Йоу!" А потім у якийсь момент він сказав: "Слухай, чувак, я одружуюся". Я подумав: "Гей! Це приголомшливо". Він каже: "Я хочу, щоб ти був ді-джеєм". Я такий: "Я не виконую прохання!"" — згадує Ельба.

Однак він був присутній на весіллі Гаррі та Меган у травні 2018 року, а потім виступив ді-джеєм на прийомі у Фрогмор-Хаусі. Причому список треків йому надала сама наречена.

Раніше Фокус писав, що Ідріс Ельба з'явився на прийомі благодійного фонду короля Чарльза III.