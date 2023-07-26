Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Знаменитий рестлер Галк Гоган зібрався одружитися втретє

Галк Гоган, Галк Гоган заручини, Галк Гоган весілля, халк хоган скільки років, Скай Дейлі
Фото: Instagram Hulk Hogan | Галк Гоган і Скай Дейлі

Обранцем 69-річного шоумена стала інструкторка з йоги, яка молодша за нього на 24 роки.

Related video

Галк Гоган оголосив про заручини і збирається одружитися втретє. 69-річна легенда WWE хоче пов'язати себе тенетами шлюбу з 45-річною Скай Дейлі, яка працює інструктором з йоги. Про це пише NYpost.

Радісну новину Галк Гоган повідомив на весіллі найкращого друга нареченої, актора Коріна Немека та його дружини Сабріни Нови.

Розкішну каблучку з діамантом він подарував нареченій за три дні до офіційного оголошення про заручини.

"Вона була досить божевільною, щоб сказати "так", брате", — сказав він, зробивши відсилання до однієї зі своїх культових рестлерських фраз.

Халк Хоган, халк хоган заручини, халк хоган весілля, халк хоган скільки років, Скай Дейлі Fullscreen
Галк Гоган і Скай Дейлі
Фото: Instagram Hulk Hogan

Гоган, справжнє ім'я якого Террі Джин Боллеа, подякував нареченому і нареченій за те, що вони познайомили його з Дейлі на вечірці рік тому.

Колишній шестиразовий чемпіон WWE сказав, що саме Сабріна Нова змусила його зателефонувати Дейлі після їхньої першої зустрічі і запросити її на побачення.

Колишній рестлер розповів, що дуже нервував, роблячи пропозицію.

Це буде третій шлюб Галка Гогана.

Галк Гоган

Зі своєю першою дружиною, Ліндою, він одружився 1983 року. У них народилися двоє дітей: Брук і Нік, яким уже виповнилося понад 30 років. Цей шлюб розпався 2009 року.

Після Халк одружився з Дженніфер Макденіел 2010 року, але цей шлюб розпався 2021-го.

Розлучення Гогана з Макденіел було непростим, оскільки в лютому 2022 року він оголосив, що пара розлучилася через підвищену увагу фанатів.

У Скай Дейлі також є діти від її першого шлюбу. І Галк говорив, що він уже познайомився з трьома малюками.

Про нові стосунки він повідомив у соцмережах.

"Гей, маніяки, просто для протоколу, пости у Facebook та Instagram присвячені мені та моїй дівчині Скай, я офіційно розлучений. Вибачте, я думав, що всі вже знають", — сказав він, опублікувавши фото зі своєю дівчиною Дейлі на пляжі.

Нещодавно Галк Гоган переніс важку операцію на спині і його кілька разів бачили з тростиною. Але після він повідомив, що з ним усе гаразд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одна зірка бойовиків 1990-х, знаменитий актор Дольф Лундгрен одружився з 27-річною подругою Еммою Крокдал. Скромну церемонію провели минулого тижня на грецькому острові Міконос, де в актора є вілла.