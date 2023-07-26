Напередодні монарша персона відвідала Норфолк.

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Королева Камілла дала рідкісний коментар про своїх онучок. Про це пише Hello Magazine.

Дружина короля Чарльза ІІІ пожартувала, що її онучки "неймовірно заздрили" її візиту до штаб-квартири британської дизайнерки ювелірних виробів Моніки Вінадер.

76-річна монарша персона напередодні відвідала Норфолкську штаб-квартиру однойменної фірми, яка була заснована дизайнером та її сестрою в переобладнаній кузні поруч із її будинком 15 років тому, але наразі вона коштує майже 100 мільйонів фунтів.

"Мої онуки – ну, і мої онучки – неймовірно заздрять мені, що я тут сьогодні", – сказала королева Камілла Моніці.

Сміючись, вона додала: "Вони стежать за вами [в соціальних мережах]. Коли вони дізналися, що я приїду сюди, вони почали давати досить багато натяків про те, що вони хотіли б отримати на свої дні народження".

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Королева Камілла в Норфолку Фото: Getty Images

Камілла є бабусею п’ятьох дітей. У її сина Тома Паркера Боулза є 15-річна донька Лола та 13-річний син Фредді, а у дочки Лаури Лопес — 15-річна Еліза та 13-річні близнюки Луїс і Гас.

Діти королеви Камілли Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла відвідала Норфолк у сукні з геометричним принтом.

Також Фокус писав про особливе кольє королеви Камілли.