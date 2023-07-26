Кевіна Спейсі визнали невинним у справі про сексуальні домагання

Актор був звинувачений у сексуальних злочинах проти чотирьох чоловіків у період з 2001 по 2013 рік, але присяжні одноголосно виправдали його. Наприкінці засідання він заплакав.

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64-річного голлівудського актора Кевіна Спейсі виправдали за звинуваченням у сексуальних домаганнях щодо чотирьох чоловіків. Про це пише Telegraph.

Зірка фільмів "Краса по-американськи", "Звичайні підозрювані" і "Картковий будиночок" був визнаний невинним у дев'яти сексуальних злочинах проти чотирьох заявників у період з 2001 по 2013 рік. Після майже 12 годин обговорення присяжні Королівського суду Саутварка виправдали його за всіма пунктами обвинувачення.

У актора були сльози на очах, коли зачитувався вирок, а пізніше він кивнув присяжним, коли вони залишали зал суду. Глибоко зітхнувши в залі суду, Спейсі приглушеним голосом подякував охоронцю і отримав поплескування по спині від своєї команди юристів.

Під час судового розгляду прокурор Крістін Егнью К.С. звинуватила Спейсі у використанні свого становища "золотого хлопчика лондонської театральної сцени", щоб робити те, що він хотів, упевнена, що його ймовірним жертвам не повірять.

Нагадаємо, у травні минулого року американському акторові театру і кіно Кевіну Спейсі було висунуто п'ять звинувачень у сексуальному насильстві, в яких йшлося про напад на трьох чоловіків у період між 2005 і 2013 роками. Хоча Спейсі не визнав свою провину, у листопаді 2022 року Королівська прокуратура висунула ще сім звинувачень, пов'язаних із низкою сексуальних насильств проти одного чоловіка між 2001 і 2004 роками.

Також Фокус писав, що Кевін Спейсі має виплатити 31 мільйон доларів творцям "Карткового будиночка".