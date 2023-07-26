Стало відомо, який секрет Кейт і Вільям мали зберігати після народження принца Джорджа

Виявилося, що коли народилася старша дитина подружжя, то першою про її появу на світ дізналася бабуся.

Related video

Коли 10 років тому народився принц Джордж, старша дитина Кейт Міддлтон і принца Вільяма, їм, як, виявилося, довелося дотримуватися одного королівського правила. Про це пише The Daily Express.

Згідно з цим правилом покійна королева Єлизавета II першою в родині дізналася, що Джордж народився. Оскільки правлячий монарх "завжди повідомляється першим". Тож саме народження Джорджа було секретом.

Повідомляється, що Вільям повідомив королеві новину про народження малюка Джорджа спеціально зашифрованим телефоном. І тільки після цього Кейт Міддлтон та її чоловік стали дзвонити іншим родичам і друзям.

Також Вільям і Кейт мали переконатися, що королеві подобається ім'я принца, оскільки вона мала його схвалити.

Принц Джордж Александр Луї народився о 16.24 22 липня 2013 року в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, Лондон.

Принц Джордж на руках матері Фото: Getty Images

Хоча Джорджу щойно виповнилося 10 років, він, як повідомляється, вже знає, що коли-небудь стане королем. Він другий у черзі на престол після Вільяма. У нього також є сестра, восьмирічна принцеса Шарлотта і п'ятирічний брат Луї.

Королівський біограф Роберт Лейсі написав у своїй книжці "Битва братів", що Джордж дізнався про свою майбутню роль влітку 2020 року, приблизно у свій 7-й день народження.

Один палацовий інсайдер заявив, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "інформують Джорджа" про його майбутні обов'язки "найкращим чином", зокрема стежать за тим, щоб це не було занадто "обтяжливим".

Принц Джордж у 2014 році Фото: Getty Images

"Вільям і Кейт чинять правильно, захищаючи його, щоб у нього було якомога нормальніше дитинство, але він також занурюється в обов'язки майбутнього монарха", — зазначив інсайдер.

Нагадаємо, на честь дня народження принца Джорджа принц і принцеса Уельські опублікували новий офіційний портрет своєї старшої дитини на своїй верифікованій сторінці в Instagram.

Офіційний портрет принца Джорджа на його 10-річчя Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

І хоча неясно, як Кейт і Вільям відсвяткували день народження свого сина, можна з упевненістю припустити, що Кейт, ймовірно, спекла йому торт.

У 2019 році вона розповідала, що любить пекти торти для своїх дітей на їхні дні народження і зазвичай не лягає спати до опівночі.

"Мені подобається пекти торти. Це стало свого роду традицією, тож я не сплю до опівночі з неймовірною кількістю суміші для торта і глазурі, яких я завжди роблю занадто багато. Але я дуже це люблю", — зізналася вона в різдвяному випуску BBC 2019 року "Ягідне королівське Різдво", де вона разом із досвідченим пекарем Мері Беррі готувала святкові страви для працівників благодійних фондів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як принцеса Шарлотта стала іконою стилю і чому це не подобається її батькам.