Стало известно, какой секрет Кейт и Уильям должны были хранить после рождения принца Джорджа

Оказалось, что когда родился старший ребенок четы, то первой о его появлении на свет узнала бабушка.

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Когда 10 лет назад родился принц Джордж, старший ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма, им, как, оказалось, пришлось следовать одному королевскому правилу. Об этом пишет The Daily Express.

Согласно этому правилу покойная королева Елизавета II первой в семье узнала, что Джордж родился. Так как правящий монарх "всегда уведомляется первым". Так что само рождение Джорджа было секретом.

Сообщается, что Уильям сообщил королеве новость о рождении малыша Джорджа по специально зашифрованному телефону. И только после этого Кейт Миддлтон и ее муж стали звонить прочим родственникам и друзьям.

Также Уильям и Кейт должны были убедиться, что королеве нравится имя принца, поскольку она должна была его одобрить.

Принц Джордж Александр Луи родился в 16.24 22 июля 2013 года в больнице Святой Марии в Паддингтоне, Лондон.

Принц Джордж на руках матери Фото: Getty Images

Хотя Джорджу только что исполнилось 10 лет, он, как сообщается, уже знает, что когда-нибудь станет королем. Он второй в очереди на престол после Уильяма. У него также есть сестра, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний брат Луи.

Королевский биограф Роберт Лейси написал в своей книге "Битва братьев", что Джордж узнал о своей будущей роли летом 2020 года, примерно в свой 7-й день рождения.

Один дворцовый инсайдер заявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям "информируют Джорджа" о его будущих обязанностях "наилучшим образом", в том числе следят за тем, чтобы это не было слишком "обременительным".

Принц Джордж в 2014 году Фото: Getty Images

"Уильям и Кейт поступают правильно, защищая его, чтобы у него было как можно более нормальное детство, но он также погружается в обязанности будущего монарха", — отметил инсайдер.

Напомним, в честь дня рождения принца Джорджа принц и принцесса Уэльские опубликовали новый официальный портрет своего старшего ребенка на своей верифицированной странице в Instagram.

Официальный портрет принца Джорджа на его 10-летие Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

И хотя неясно, как Кейт и Уильям отпраздновали день рождения своего сына, можно с уверенностью предположить, что Кейт, вероятно, испекла ему торт.

В 2019 году она рассказывала, что любит печь торты для своих детей на их дни рождения и обычно не ложится спать до полуночи.

"Мне нравится печь торты. Это стало своего рода традицией, так что я не сплю до полуночи с невероятным количеством смеси для торта и глазури, которых я всегда делаю слишком много. Но я очень это люблю", — призналась она в рождественском выпуске BBC 2019 года "Ягодное королевское Рождество", где она вместе с опытным пекарем Мэри Берри готовила праздничные блюда для работников благотворительных фондов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как принцесса Шарлотта стала иконой стиля и почему это не нравится ее родителям.