Королева Камілла в чарівній зеленій сукні з'явилася на виставці квітів

Зелена сукня з принтом явно фаворит королівської особи, оскільки вона одягла її вдруге за місяць.

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Королева Камілла вибрала трендову сукню для 140-ї виставки квітів у Сандрінгемі в Англії, повторюючи той самий образ, який вона одягла в Корнуоллі на початку цього місяця, коли вона приєдналася до короля Чарльза на заході. Про це пише PageSix.

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Королева, якій нещодавно виповнилося 76 років, сяяла в сукні-сорочці Fiona Clare з поясом, прибувши на квіткову виставку в кареті. Модель з коміром і застібкою-блискавкою спереду має рукави три чверті і принт у вигляді виноградної лози різних відтінків світло- і темно-зеленого на чорному тлі.

Королева Камілла на квітковій виставці Фото: Getty Images

Вона поєднала сукню з парою своїх улюблених туфель на підборах Sole Bliss, які вона одягала понад 80 разів, у фірмовому стилі Ingrid зі шкіри тілесного кольору (279 доларів США), з парою величезних перлинних сережок і синім браслетом Van Cleef and Arpels Alhambra (4800 доларів). Королівська особа додала до свого образу намисто з блакитним топазом від Kiki McDonough (1937 доларів). Камілла завершила літній ансамбль сумкою Bottega Veneta тілесного кольору (5200 доларів).

Королеві явно подобається це вбрання, оскільки вона була в тому ж образі кілька тижнів тому в Корнуоллі.

Також Фокус писав, що королева Камілла дала рідкісний коментар про своїх онучок.