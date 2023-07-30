Леонардо Ді Капріо помітили в оточенні блондинок на вечірці (фото)

Торжество відбувалося в нічному клубі, який належить колишньому коханому Наомі Кемпбелл і Гайді Клум — Флавіо Бріаторе.

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48-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили в супроводі дуету блондинок і його друзів під час вечірки в нічному клубі. Про це пише Daily Mail.

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Кінозірка і група його товаришів провели вечір у Billionaire, престижному нічному клубі в Порто-Черво, Сардинія. Місце, яке Ді Капріо вибрав, належить знаменитому італійському бізнесменові Флавіо Бріаторе, до чиєї блискучої історії стосунків входять Гайді Клум і Наомі Кемпбелл.

Виглядаючи недбало в чорній сорочці навипуск поверх джинсів, він намагався поводитися стримано, традиційно доповнивши аутфіт чорною бейсболкою і опустивши голову. Зірка "Титаніка" здавався веселим у компанії своїх приятелів, а після його бачили за барною стійкою в компанії двох дівчат.

Нагадаємо, останнім часом голлівудського актора переслідують чутки про те, що в нього роман із 28-річною моделлю Нілам Гілл. Напередодні їх бачили разом на яхті в Сардинії, а минулого тижня бачили разом на яхті в Сен-Тропе. Однак після цього дівчина у своїх соцмережах спростувала стосунки, які їй приписують із Лео.

Раніше Фокус писав, чому відому модель засмутила зустріч із Леонардо Ді Капріо