Лілі-Роуз Депп в ультракоротких шортах була помічена в обіймах коханої (фото)

Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді демонструє свій підтягнутий прес під час обіднього побачення з подругою.

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Американську акторку і модель Лілі-Роуз Депп помітили під час обіднього побачення в Crossroads у Лос-Анджелесі з дівчиною, 25-річною американською співачкою Даніель Бальбуен, яка виступає під псевдонімом 070 Shake. Про це пише Daily Mail.

24-річна Лілі-Роуз Депп виставила напоказ свій підтягнутий живіт у крихітному синьому укороченому топі, який вона поєднала з ультракороткими білими шортами. Зірка серіалу "Ідол" уклала свої світлі локони в пучок, додавши пару чорних сонцезахисних окулярів і плетену сумочку, щоб завершити образ.

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Її супутниця була одягнена в червону майку НФЛ у поєднанні з мішкуватими чорними штанами. Пара йшла рука об руку, прямуючи в ресторан на суботній обід.

Нагадаємо, на початку травня Лілі-Роуз Депп підтвердила свої стосунки з 070 Shake. Пара, яка зустрічається з початку цього року, вперше викликала чутки про стосунки під час Паризького тижня моди цього року. Хоча в минулому Лілі-Роуз зустрічалася з відомими особистостями, вона завжди намагалася тримати свої романи в таємниці.

Знаменитий батько Лілі, Джонні Депп, схвалив останні стосунки дочки. За словами інсайдера, зірка "Піратів Карибського моря" схвалив 070 Shake. Раніше він не схвалював колишніх хлопців своєї дочки.

Раніше Фокус писав, що Лілі-Роуз Депп зворушливо привітала свою дівчину з днем народження.