Леді Гага висловилася щодо смерті Тоні Беннетта (фото)

Легендарний музикант пішов із життя 21 липня 2023 у віці 96 років.

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37-річна американська співачка Леді Гага вшанувала пам’ять свого покійного друга і співавтора Тоні Беннетта після смерті легендарного співака у віці 96 років 21 липня 2023.

"Я буду сумувати за своїм другом завжди. Мені буде не вистачати пісень з ним, записів з ним, розмов з ним, часу разом на сцені", – написала зірка сцени та екрану у своєму Instagram.

"Ми з Тоні мали таку магічну силу. Ми перенеслися в іншу епоху, разом модернізували музику та дали їй нове життя як співочий дует… Наші стосунки були дуже справжніми. Звичайно, він навчив мене музики, життя в шоу-бізнесі, але він також показав мені, як підтримувати мій настрій у піднесеному стані та голову рівно. "Прямо вперед", — казав він. Він був оптимістом, він вірив у якісну роботу і якісне життя. Крім того, була вдячність… Тоні завжди був вдячний. Він воював у Другій світовій війні, марширував разом з Мартіном Лютером Кінгом молодшим і співав джаз із найкращими співаками та гравцями світу", — продовжила Леді Гага.

37-річна співачка зазначила, що "довго переживала втрату" Беннетта, оскільки у 2016 році у нього діагностували хворобу Альцгеймера, що змусило його припинити виступи у 2021 році після восьми десятиліть.

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Леді Гага та Тоні Беннетт

"У нас було дуже довге і потужне прощання", — написала вона. "Хоча між нами було 5 десятиліть, він був моїм другом. Мій справжній-справжній друг. Наша різниця у віці не мала значення – фактично, це дало нам кожному те, чого ніхто з нас не мав від більшості людей. Ми перебували на двох різних етапах життя, цілком натхненні".

Виконавець "I Left My Heart in San Francisco" помер 21 липня 2023 у своєму рідному місті Нью-Йорку. 3 серпня йому виповнилося б 97 років.

Леді Гага та Тоні Беннетт

Беннетт отримав друге дихання у своїй музичній кар’єрі завдяки численним співпрацям із Гагою, з якою він познайомився у 2011 році.

Нагадаємо, Леді Гага отримала посаду в Комітеті президента США.