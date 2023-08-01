Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Леді Гага висловилася щодо смерті Тоні Беннетта (фото)

Леді Гага, помер тоні беннетт, смерть тоні беннетта, Леді Гага про тоні беннетта, співпраця леді гаги та тоні беннетта
Фото: Getty | Леді Гага

Легендарний музикант пішов із життя 21 липня 2023 у віці 96 років.

Related video

37-річна американська співачка Леді Гага вшанувала пам’ять свого покійного друга і співавтора Тоні Беннетта після смерті легендарного співака у віці 96 років 21 липня 2023.

"Я буду сумувати за своїм другом завжди. Мені буде не вистачати пісень з ним, записів з ним, розмов з ним, часу разом на сцені", – написала зірка сцени та екрану у своєму Instagram.

"Ми з Тоні мали таку магічну силу. Ми перенеслися в іншу епоху, разом модернізували музику та дали їй нове життя як співочий дует… Наші стосунки були дуже справжніми. Звичайно, він навчив мене музики, життя в шоу-бізнесі, але він також показав мені, як підтримувати мій настрій у піднесеному стані та голову рівно. "Прямо вперед", — казав він. Він був оптимістом, він вірив у якісну роботу і якісне життя. Крім того, була вдячність… Тоні завжди був вдячний. Він воював у Другій світовій війні, марширував разом з Мартіном Лютером Кінгом молодшим і співав джаз із найкращими співаками та гравцями світу", — продовжила Леді Гага.

37-річна співачка зазначила, що "довго переживала втрату" Беннетта, оскільки у 2016 році у нього діагностували хворобу Альцгеймера, що змусило його припинити виступи у 2021 році після восьми десятиліть.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Леді Гага та Тоні Беннетт

"У нас було дуже довге і потужне прощання", — написала вона. "Хоча між нами було 5 десятиліть, він був моїм другом. Мій справжній-справжній друг. Наша різниця у віці не мала значення – фактично, це дало нам кожному те, чого ніхто з нас не мав від більшості людей. Ми перебували на двох різних етапах життя, цілком натхненні".

Виконавець "I Left My Heart in San Francisco" помер 21 липня 2023 у своєму рідному місті Нью-Йорку. 3 серпня йому виповнилося б 97 років.

Леді Гага та Тоні Беннетт

Беннетт отримав друге дихання у своїй музичній кар’єрі завдяки численним співпрацям із Гагою, з якою він познайомився у 2011 році.

Нагадаємо, Леді Гага отримала посаду в Комітеті президента США.