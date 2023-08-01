У стильному кремовому жакеті: Анджеліну Джолі помітили в Римі (фото)

Знаменитість випромінювала елегантність, виходячи зі свого готелю в італійській столиці.

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48-річну американську акторку Анджеліну Джолі, яка останнім часом зайнята вирішенням фінансових питань із колишнім чоловіком Бредом Піттом, помітили в Римі. Про це пише Daily Mail.

Для свого виходу вона обрала вільний двобортний кремовий блейзер Chanel з вінтажними золотими ґудзиками і довгу білу спідницю. Лауреатка премії "Оскар" доповнила елегантний ансамбль золотими сережками з діамантами, золотим браслетом і каблучками. Вона продемонструвала свій бездоганний колір обличчя з мінімальним макіяжем.

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Джолі одягла сонцезахисні окуляри в чорній оправі й уклала своє довге світло-каштанове волосся в гладкий пучок.

Зірку "Малефісенти" супроводжувала її старша донька, 18-річна Захара Джолі-Пітт. Студентка коледжу мала стильний вигляд у чорному светрі поверх чорної кофтинки, доповнивши аутфіт золотими сережками та золотим кулоном. У матері та доньки були чорні сумочки-клатчі, зокрема у Джолі була сумка від Saint Laurent.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі виходила у світ в оригінальному літньому образі, який доповнила наймоднішим взуттям цього літа — чорними балетками з бантиками.