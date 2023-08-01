Королева Летиція вийшла на публіку в ефектній сукні з напівпрозорого шифону (фото)

Королівська сім'я Іспанії вручила нагороду "Майстер кіно" актрисі Ірен Джейкоб.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала розкішний образ на церемонії закриття кінофестивалю Atlantida Mallorca Film Fest. Про це пише Daily Mail.

Королева розпочала свої літні канікули з кінофестивалю, де вона вручила нагороду "Майстер кіно" 57-річній франко-швейцарській актрисі Ірен Джейкоб під час заключного гала-концерту.

50-річна іспанська монарша особа мала шикарний вигляд, вибравши чорну сукню в стилі бохо Uterque з напівпрозорого шифону для заходу в Пальмі, Майорка. Летиція звела макіяж до мінімуму, демонструючи свою природну красу.

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Поряд з елегантним вбранням королева віддала перевагу мінімуму аксесуарів, що контрастують з її образом. Єдиною прикрасою стала пара сережок із сусального золота від Suma Cruz. Королівська особа доповнила свою ефектну сукню парою стильних золотих туфель на танкетці. Мерехтливий золотий клатч Malababa завершив ансамбль королеви Іспанії.

Нагадаємо, королева Летиція продемонструвала елегантний чорно-білий образ.

Також Фокус писав про вихід королівського подружжя Іспанії з дочками.