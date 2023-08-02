Кемерон Діас була помічена на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)

Зіркова пара одружилася 2015 року, а 2019-го у них народилася донька Реддікс.

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50-річна американська акторка і модель Кемерон Діас була помічена на рідкісному побаченні з чоловіком Бенджі Медденом. Пара потрапила в кадр папараці, коли купувала морозиво в Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

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Голлівудська зірка була в гарному настрої. Для прогулянки з чоловіком вона обрала вільну білу футболку і темно-зелену спідницю. Солом'яний капелюх із широкими полями з коричневим шкіряним шнурком, чорна поясна сумка і тапки кольору хакі Birkenstock доповнили образ Діас. Акторка завершила літній ансамбль темними сонцезахисними окулярами із золотими вставками з боків.

Поруч із нею був її 44-річний Бенджі Медден. Музикант віддав перевагу для прогулянки вбранню в темніших тонах, одягнувши чорне худі, шорти в стилі мілітарі та кепку.

Нагадаємо, нещодавно Діас помітили після того, як нещодавно завершилися зйомки фільму "Знову в справі" з 55-річним Джеймі Фоксом, якого у квітні забрала швидка прямо зі знімального майданчика. Цей фільм ознаменував повернення Кемерон у Голлівуд після багаторічної перерви в акторській кар'єрі.

Також Фокус писав, що Кемерон Діас продемонструвала стильний образ total black.