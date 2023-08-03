Дружина Каньє Веста зʼявилася на публіці в чорному бікіні (фото)

Тим часом скандальний репер смакував італійське морозиво з білим рушником на голові.

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Дружина Каньє Веста Бʼянка Цензорі зʼявилася на публіці в чорному бікіні. Про це пише Page Six.

Нова кохана скандального репера вийшла у світ без взуття та в чорному ліфі від купальника. 28-річна Бʼянка була із сумним виразом обличчя під час зустрічі з Вестом у Флоренції, Італія.

На фотографіях видно, як Цензорі йде до автомобіля в чорних легінсах і тонкому сріблястому шарфі на шиї, а також у чорному верхньому бікіні зі шнурками.

Також вона носила чорну сумочку разом зі стосом книг.

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Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

Тим часом її чоловік, за якого вона вийшла заміж на неофіційній церемонії в січні 2023, мав напружений день у столиці Тоскани. Очевидець розповів виданню, що Вест залишив свій готель близько 10:45 ранку та попрямував на фабрику тканин у Прато-Іст.

Він зробив зупинку у магазині Balenciaga з одним із своїх друзів, а потім пішов у магазин морозива з білим рушником на голові.

Колишній чоловік Кім Кардашʼян намагався зберегти стриманість у білій футболці, білих лляних штанах і чорних кросівках, смакувавши подвійну кульку морозива.

Нагадаємо, Каньє Вест відреагував на новий роман Кім Кардашʼян.

Також Фокус писав про знайомство нової коханої Каньє Веста з його родичами.