Королівська сім'я проігнорувала день народження Меган Маркл

Герцогиня не отримала публічних привітань від королівської сім'ї.

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У п'ятницю Меган Маркл відсвяткувала свій 42-й день народження. Свій особливий день вона відсвяткувала переглядом "Барбі" з друзями, а потім сходила на вечерю з чоловіком, принцом Гаррі. Про це пише PageSix.

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І в той час як Меган отримувала привітання з днем народження від своїх друзів і шанувальників у соціальних мережах, сім'я Гаррі помітно проігнорувала подію.

На її 41-й день народження минулого року члени королівської сім'ї, включно з принцом Вільямом і принцесою Кейт, а також королем Чарльзом і королевою Каміллою, публічно поділилися привітаннями Меган у соціальних мережах.

Тим часом, акаунт The Clarence House — акаунт, який використовували для Чарльза і Камілли до смерті королеви Єлизавети II, — опублікував у Твіттері ту саму фотографію Меган із привітанням.

Цього року вони не зробили навіть цього.

Крім того, у день народження доньки герцогів Сассекських принцеси Лілібет, якій 4 червня виповнилося два роки, не було публічних повідомлень ні від кого з членів королівської сім'ї. Первісток Меган і Гаррі, принц Арчі, також не отримав привітання від членів королівської сім'ї у свій четвертий день народження, який випав на 6 травня, день коронації короля Чарльза.

Також Фокус писав, що принца Гаррі та Меган Маркл не запросили вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II.