У розкішній кораловій сукні: королева Летиція вирушила на сімейний обід

Королівська сім'я Іспанії сходила в новий рибний ресторан у Пальмі.

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Уся сім'я проводить літні канікули на Майорці — щороку вони приїжджають на острів, де зупиняються в літньому притулку королівської сім'ї, палаці Марівент, що розташований на околиці Пальма-де-Майорка. Про це пише Hello.

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Для сімейного виходу королева Летиція обрала бездоганне вбрання. Монарша особа була в плісированій кораловій мідісукні від Mango з вирізом на шиї. Вона доповнила образ блискучими босоніжками на плоскій підошві та біло-рожевим клатчем. В якості аксесуарів вона вибрала мінімалістичні сережки.

Королева Летиція і принцеса Ірене Фото: Getty Images

16-річна дочка короля Іспанії Феліпе VI і королеви Летиції одягла сукню з вирізом на спині від Babbaki, стильного бренду, створеного двома іспанськими сестрами. Софія доповнила образ парою улюбленого взуття — бежевими еспадрильями Mararena. 17-річна принцеса Леонор теж була присутня, і вона мала прекрасний вигляд у зеленій сукні з візерунком, яку доповнила білим клатчем і парою туфель на танкетці.

Король Феліпе був у білій футболці-поло і темних штанах.

Королівська родина Іспанії Фото: Getty Images

Вибір ресторану був новим. Mia in Portixol відкрився лише кілька тижнів тому. Але його власник, Гільєрмо Кебот, добре відомий родині. Протягом десяти років він керував рестораном Ola de Mar, який любить іспанська королівська сім'я. Новий заклад названо на честь його доньки, і цього вечора власник був там, щоб привітати короля Феліпе і королеву Летицію з родиною.

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