В роскошном коралловом платье: королева Летиция отправилась на семейный обед

Королевская семья Испании сходила в новый рыбный ресторан в Пальме.

Related video

Вся семья проводит летние каникулы на Майорке — каждый год они приезжают на остров, где останавливаются в летнем убежище королевской семьи, дворце Маривент, расположенном на окраине Пальма-де-Майорка. Об этом пишет Hello.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Для семейного выхода королева Летиция выбрала безупречный наряд. Монаршая особа была в плиссированном коралловом миди-платье от Mango с вырезом на шее. Она дополнила образ блестящими босоножками на плоской подошве и бело-розовым клатчем. В качестве аксессуаров она выбрала минималистичные серьги.

Королева Летиция и принцесса Ирене Фото: Getty Images

16-летняя дочь короля Испании Фелипе VI и королевы Летиции надела платье с вырезом на спине от Babbaki, стильного бренда, созданного двумя испанскими сестрами. София дополнила образ парой любимой обуви — бежевыми эспадрильями Mararena. 17-летняя принцесса Леонор тоже присутствовала, и она выглядела прекрасно в зеленом платье с узором, которое дополнила белым клатчем и парой туфель на танкетке.

Король Фелипе был в белой футболке-поло и темных брюках.

Королевская семья Испании Фото: Getty Images

Выбор ресторана был новым. Mia in Portixol открылся всего несколько недель назад. Но его владелец, Гильермо Кэбот, хорошо известен семье. В течение десяти лет он управлял рестораном Ola de Mar, который любит испанская королевская семья. Новое заведение названо в честь его дочери, и этот вечер владелец был там, чтобы поприветствовать короля Фелипе и королеву Летицию с семьей.

Также Фокус писал, что королева Летиция поддержала тренд лета 2023 на Barbiecore.