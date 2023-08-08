Стиль життя
Дзеркальна дата 08.08: що сьогодні потрібно і не можна робити
Наталія Гулій
326
У дзеркальну дату варто загадувати бажання і не можна думати про погане і налаштовувати себе на негатив.
Related video
Особлива дзеркальна дата 08.08: до чого тут нескінченність?
У календарі є дні, які нумерологи називають дзеркальними датами — коли комбінація чисел дати зліва направо і навпаки читається однаково. Вважається, що такі дні мають потужну енергетику. Але особливо сильною енергетично вважається дзеркальна дата 08.08, адже цифра 8 нагадує знак нескінченності, якщо повернути її на 90 градусів. Саме тому цей день асоціюється з ідеєю гармонії та циклічності, що робить його привабливим для нових починань.
Дзеркальна дата 08.08: що не можна робити
- здійснювати необдумані покупки;
- згадувати невдачі та шкодувати про минуле;
- впускати негативні думки в голову;
- лінуватися і не діяти;
- вступати в сварки;
- плакати та сумувати;
- бажати зла, мститися.
Дзеркальна дата 08.08: що потрібно робити
- загадати бажання і уявити його виконання в деталях;
- пробачити кривдників;
- налаштуватися на світлі думки;
- проаналізувати свої стосунки;
- завершити токсичні взаємини;
- планувати або починати проєкти.