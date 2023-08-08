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Дзеркальна дата 08.08: що сьогодні потрібно і не можна робити

Фото: neg.by

У дзеркальну дату варто загадувати бажання і не можна думати про погане і налаштовувати себе на негатив.

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Особлива дзеркальна дата 08.08: до чого тут нескінченність?

У календарі є дні, які нумерологи називають дзеркальними датами — коли комбінація чисел дати зліва направо і навпаки читається однаково. Вважається, що такі дні мають потужну енергетику. Але особливо сильною енергетично вважається дзеркальна дата 08.08, адже цифра 8 нагадує знак нескінченності, якщо повернути її на 90 градусів. Саме тому цей день асоціюється з ідеєю гармонії та циклічності, що робить його привабливим для нових починань.

Дзеркальна дата 08.08: що не можна робити

  • здійснювати необдумані покупки;
  • згадувати невдачі та шкодувати про минуле;
  • впускати негативні думки в голову;
  • лінуватися і не діяти;
  • вступати в сварки;
  • плакати та сумувати;
  • бажати зла, мститися.

Дзеркальна дата 08.08: що потрібно робити

  • загадати бажання і уявити його виконання в деталях;
  • пробачити кривдників;
  • налаштуватися на світлі думки;
  • проаналізувати свої стосунки;
  • завершити токсичні взаємини;
  • планувати або починати проєкти.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ZsfQBwMuF6U