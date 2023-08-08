Зорепад у серпні 2023 року: коли і як загадувати бажання

Зорепадом називають метеорний потік, під час якого на нічному небі можна побачити метеори, що летять ніби з однієї точки на небосхилі. У цей момент прийнято загадувати бажання.

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Коли очікувати зорепад у серпні 2023 року?

У серпні 2023 року очікується два потужні метеорні потоки під назвою "Персеїди", що розпочався 17 липня і триватиме до 24 серпня (пік 13 серпня), і "Каппа Цигніди" з 3 по 28 серпня (пік 17 серпня).

Як правильно загадувати бажання?

Звісно, найактивнішим періодом "падіння зірок" є ніч і ранок до 9:00. Ви можете спостерігати метеорний потік як випадково, так і цілеспрямовано — бажання потрібно загадувати в обох випадках. Важливо сформулювати його лаконічно і чітко, а також детально уявити його здійснення. Уникайте в ньому частки "не". Сядьте обличчям до Сходу, так більше шансів, що Всесвіт вас почує. Загадувати найкраще в момент "падіння" зірки або одразу після цього — так більше шансів, що воно здійсниться.

Джерело: https://www.space.com/summer-meteor-showers-2023-explained