Сігурні Вівер задає тон. Чи варто дивитися серіал "Загублені квіти Еліс Гарт"

Ця адаптація грандіозного роману Голлі Рігланд майстерно знята і страхітливо передає загрозу насильства, яку чоловіки можуть становити для жінок у сімейному житті.

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На початку серпня на платформі Amazon стартувала масштабна екранізація роману Голлі Рігланд "Загублені квіти Еліс Гарт". Редактор Фокуса вже подивився перші серії і розповість, що думає про новий проєкт із Сігурні Вівер.

Трейлер до серіалу "Загублені квіти Еліс Гарт" 2023 року

Про що серіал "Загублені квіти Еліс Гарт"

Після того, як пожежа забрала життя обох батьків головної героїні в прибережній Австралії, дев'ятирічна Еліс (Аліла Браун) переїжджає до Торнфілда, відокремленої ферми з вирощування диких квітів, якою керує її холодна бабуся Джун (Сігурні Вівер).

Однак Торнфілд — це більше, ніж просто поле диких квітів на продаж. Джун ще називає "квітами" своїх співробітниць, жінок, які врятувалися від страшного минулого і насильства в сімейному житті.

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До групи таких "квітів" тепер входить і Аліса, чий батько Клем (Чарлі Вікерс) — син Джун — постійно бив її та її матір Агнес (Тільда Кобем-Герві), яка була вагітна на момент загибелі.

Насамперед у глядача з'являється відчуття якогось позачасся. У головних героїв немає мобільних телефонів, у кадрі — старі машини, одяг героїв також не дає розуміння про часову епоху, будинок на віддаленій фермі на березі океану. З перших кадрів здається, що батьки Еліс — ідеальна і любляча подружня пара: вони граються з дівчинкою на березі, читають казки і, здається, весело проводять час усі разом.

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Але вже з третього діалогу з'являється відчуття, того, що тут щось дуже не так. По-перше, Агнес і Еліс чомусь не можна виїжджати в місто, по-друге, мама Еліс плаче ночами, уткнувшись у подушку. Небезпека і страх — це основне емоційне тло будинку на березі, і це читається вже з п'ятнадцятої хвилини першої серії екранізації. Виявляється, дівчинці, як і її мамі, не можна абсолютно нічого з того, що люди звикли вважати буденністю. Навіть для поїздки в міську бібліотеку матері та доньці потрібен якийсь особливий дозвіл батька.

Amazon Prime Video

За відсутності батька Еліс вирішує піти в місто пішки, щоб узяти книжки в бібліотеці, після чого на дівчинку чекало страшне покарання від батька: він по-звірячому її побив. З цього моменту Еліс починає часто фантазувати, як вона вбиває батька вогнем: поливає бензином і підпалює його під час сну. І ці фантазії виявилися не тільки фантазіями. Одного дня Еліс влаштовує грандіозну пожежу в будинку, внаслідок чого обоє батьків гинуть, а ненародженого брата Еліс поміщають в інкубатор.

Плюси та мінуси серіалу

З плюсів — чудова гра Сігурні Вівер. Актриса тривалий час не з'являлася на екрані, і для багатьох шанувальників зустріч із нею — справжнє свято. Плюс: вона, як завжди, прекрасно справляється з роллю депресивно-мужньої героїні, чия складна доля зробила її борчинею за гендерну справедливість і захисницею слабких. За грою Сігурні цікаво спостерігати. Їй вдалося зробити свою героїню ідейним і смисловим центром оповіді — таким собі каркасом, на який "нашаровуються" інші герої, події та загальне тло сюжету.

Amazon Prime Video Фото: Amazon Prime Video

З інших плюсів варто згадати природний ландшафт і емоційне напруження. Звичайно ж, натурні зйомки в Австралії не можуть залишити байдужим жодного, навіть найвибагливішого, глядача. А постійне відчуття і передчуття того, що зараз станеться щось по-справжньому драматичне, утримує біля екрану і змушує з нетерпінням чекати продовження. Словом, акторський склад і сценарна робота в серіалі — на відмінно.

З мінусів — надмірна затягнутість деяких сцен і фокус на надто дрібних деталях, що нічого не значать для сюжету, тоді як сценарій рясніє важливими для розвитку лініями. Звісно, цей недолік не змусить вас негайно тікати геть від екрана, але потрапити в категорію "похмура нудятина" серіал ризикує саме завдяки ось таким акцентам на непотрібному.

З іншого боку, така концентрація на малозначущих подіях дає глибоке занурення в атмосферу серіалу і відчуття того, що є частиною цього дійства, а не стороннім спостерігачем.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Гран Туризмо".