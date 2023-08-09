Сигурни Уивер задает тон. Стоит ли смотреть сериал "Потерянные цветы Элис Харт"

Эта адаптация грандиозного романа Холли Ригланд мастерски снята и устрашающе передает угрозу насилия, которую мужчины могут представлять для женщин в семейной жизни.

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В начале августа на платформе Amazon стартовала масштабная экранизация романа Холли Ригланд "Потерянные цветы Элис Харт". Редактор Фокуса уже посмотрел первые серии и расскажет, что думает о новом проекте с Сигурни Уивер.

Трейлер к сериалу "Потерянные цветы Элис Харт" 2023

О чем сериал "Потерянные цветы Элис Харт"

После того, как пожар унес жизни обоих родителей главной героини в прибрежной Австралии, девятилетняя Элис (Алила Браун) переезжает в Торнфилд, уединенную ферму по выращиванию диких цветов, которой управляет ее холодная бабушка Джун (Сигурни Уивер).

Однако Торнфилд — это больше, чем просто поле диких цветов на продажу. Джун еще называет "цветами" своих сотрудниц, женщин, которые спаслись от страшного прошлого и насилия в семейной жизни.

Amazon Prime Video

В группу таких "цветов" теперь входит и Алиса, чей отец Клем (Чарли Викерс) — сын Джун — постоянно избивал ее и ее мать Агнес (Тильда Кобэм-Херви), которая была беременна на момент гибели.

В первую очередь у зрителя появляется ощущение некого вневременья. У главных героев нет мобильных телефонов, в кадре – старые машины, одежда героев также не дает понимания о временной эпохе, дом на отдаленной ферме на берегу океана. С первых кадров кажется, что родители Элис — идеальная и любящая супружеская пара: они играют с девочкой на берегу, читают сказки и, кажется, весело проводят время все вместе.

Amazon Prime Video

Но уже с третьего диалога появляется ощущение, того, что здесь что-то сильно не так. Во-первых, Агнес и Элис почему-то нельзя выезжать в город, во-вторых, мама Элис плачет по ночам, уткнувшись в подушку. Опасность и страх — это основной эмоциональный фон дома на берегу, и это читается уже с пятнадцатой минуты первой серии экранизации. Оказывается, девочке, как и ее маме, нельзя абсолютно ничего из того, что люди привыкли считать обыденностью. Даже для поездки в городскую библиотеку матери и дочери требуется какое-то особенное позволение отца.

Amazon Prime Video

В отсутствие отца Элис решает пойти в город пешком, чтобы взять книги в библиотеке, после чего девочку ожидало страшное наказание от отца: он зверски ее избил. С этого момента Элис начинает часто фантазировать, как она убивает отца огнем: поливает бензином и поджигает его во время сна. И эти фантазии оказались не только фантазиями. В один из дней Элис устраивает грандиозный пожар в доме, в результате чего оба родителя погибают, а нерожденного брата Элис помещают в инкубатор.

Плюсы и минусы сериала

Из плюсов — великолепная игра Сигурни Уивер. Актриса долгое время не появлялась на экране, и для многих поклонников встреча с ней — настоящий праздник. Плюс: она, как всегда, прекрасно справляется с ролью депрессивно-мужественной героини, чья сложная судьба сделала ее борцом за гендерную справедливость и защитником слабых. За игрой Сигурни интересно наблюдать. Ей удалось сделать свою героиню идейным и смысловым центром повествования — неким каркасом, на который "наслаиваются" другие герои, события и общий фон сюжета.

Amazon Prime Video Фото: Amazon Prime Video

Из других плюсов стоит упомянуть природный ландшафт и эмоциональный накал. Конечно же, натурные съемки в Австралии не могут оставить равнодушным ни одного, даже самого привередливого, зрителя. А постоянное ощущение и предвкушение того, что сейчас произойдет что-то по-настоящему у драматичное, удерживает у экрана и заставляет с нетерпением ждать продолжения. Словом, актерский состав и сценарная работа в сериале — на отлично.

Из минусов — чрезмерная затянутость некоторых сцен и фокус на слишком мелких и ничего не значащих для сюжета деталях, в то время как сценарий изобилует важными для развития линиями. Конечно, этот недостаток не заставит вас немедленно бежать прочь от экрана, но попасть в категорию "мрачная нудятина" сериал рискует именно благодаря вот таким акцентам на ненужном.

С другой стороны, такая концентрация на малозначащих событиях дает глубокое погружение в атмосферу сериала и ощущение того, что являешься частью этого действа, а не сторонним наблюдателем.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Гран Туризмо".