Ґаль Ґадот позувала на нових знімках у модній яскраво-жовтій сукні з пір'ям

Знаменитість ділиться фото в соцмережах напередодні нового фільму Netflix "Кам'яне серце".

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38-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот продемонструвала ефектний образ, фотографіями якого вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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Серію з трьох знімків зірка екрану підписала простим смайликом, що відображає колір її сукні.

Зірка "Диво-жінки" позувала в яскраво-жовтій сукні з високим коміром і довгими рукавами, які були прикрашені таким же жовтим пір'ям. Гадот доповнила свій образ обручкою і браслетом на одному із зап'ясть, а її темне волосся було розпущене і випрямлене.

Усі три зображення були зняті вище пояса і показували актрису перед різнокольоровим намальованим полотном.

Публікація зірки фільму "Червоне повідомлення" з'явилася на тлі її підготовки до випуску нового фільму Netflix "Кам'яне серце", прем'єра якого запланована на 11 серпня.

У "Кам'яному серці" Гадот грає Рейчел Стоун, агента міжнародної розвідки Хартії, організації, прихильної "збереженню миру в неспокійному світі". Актриса також є одним з виконавчих продюсерів фільму. У "Кам'яному серці", яке мало стати початком кінофраншизи, також знімалися Джеймі Дорнан, Алія Бхатт, номінована на "Оскара" акторка Софі Оконедо і Матіас Швайгхефер.

В інтерв'ю The Wrap, яке було опубліковано 7 серпня, Ґадот заявила, що головна причина, через яку вона взялася за цей проєкт, полягала в тому, що вона хотіла більшого в жанрі бойовика "конкретно з жіночого погляду".

Раніше Фокус писав, що Ґаль Ґадот без макіяжу прогулялася з трьома доньками.