Ребел Вілсон розповіла про одужання після травми на зйомках фільму (фото)

Знаменитість показала, як наразі виглядає, та подякувала прихильникам.

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43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон звернулася до шанувальників після того, як минулого тижня зазнала нещасного випадку під час зйомок бойовика в США. Коротким відео зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

Ребел подякувала підписникам за найкращі побажання та повідомила про своє одужання. Акторка продемонструвала рану на носі, яка утворилася після того, як її вдарили прикладом пістолета.

Зіркова блондинка знімала останні сцени у фільмі "Міцна наречена" в Савані, штат Джорджія, коли сталася подія, в результаті якої їй наклали три шви.

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Вілсон з'явилася у своєму відеозверненні з довгим волоссям, зачепленим назад, і в синій джинсовій сорочці, яку вона залишила розстебнутою на шиї. Подякувавши шанувальникам за побажання, акторка сказала, що її одужання йде за графіком.

"Насправді я неймовірно зцілилася", — сказала Ребел, показуючи маленький червоний шрам на носі.

Ребел Вілсон Фото: Скриншот

"Шви розійшлися через нещасний випадок на знімальному майданчику минулого тижня", — продовжила зірка "Ідеального голосу".

"Мене вдарили прикладом пістолета по обличчю. Тож це був повний нещасний випадок і це був такий шок. Але, на щастя, я дуже добре заживаю, і я хотіла подякувати всім за добрі побажання", — зазначила австралійська знаменитість.

Ребел Вілсон з нареченою Рамоною Агрумою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ребел Вілсон потрапила до лікарні.

Також Фокус писав про майбутнє весілля Ребел Вілсон та Рамони Агруми.