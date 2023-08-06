Ребел Вілсон потрапила до лікарні через невдалий трюк на зйомках нового фільму (фото)

Австралійська зірка розповіла, що її доправили до лікарні після невдалого трюку на знімальному майданчику.

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43-річну австралійську акторку Ребел Вілсон доправили в лікарню після "каскадерського нещасного випадку" на зйомках її нового фільму. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

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Як відомо, зірка "Ідеального голосу" закінчувала зйомки нового проєкту, над яким вона працювала в Савані, штат Джорджія. Однак виробництво та зйомки завершилися не дуже вдало — знаменитість забрали до лікарні та наклали шви на ніс через травму.

Ребел поділилася знімком закривавленого і травмованого носа, написавши: "Не так, як я хотіла закінчити цей фільм. Три шви і в лікарні минулої ночі після каскадерської аварії о 4 ранку".

Схоже, травму Ребел отримала під час зйомок нового інді-фільму "Міцна наречена", в якому вона бере на себе роль секретного агента і фрейліни своєї найкращої подруги. Синопсис комедійного бойовика свідчить: "Коли група найманців бере в заручники розкішне весілля, вони й гадки не мають, що на них чекає, оскільки подружка нареченої насправді є секретним агентом, готовим обрушити пекельний вогонь на будь-кого, хто зруйнує весілля її найкращої подруги".

Нагадаємо, Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут і зізналася, що їй завжди потрібна була діснеївська принцеса. Обраницею актриси стала дизайнерка Рамона Агрума. У лютому цього року закохані заручилися.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума Фото: Getty Images

У листопаді минулого року стало відомо, що Ребел Вілсон уперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.

Також Фокус писав, що родині обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.